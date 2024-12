No basta con decir, "lo siento, tengo otras cosas que hacer". ¿Qué otras respuestas pueden ser más efectivas?

"Todavía no, necesito tener un poco más de información". Otra alternativa es decir "estoy haciendo x, y, z", explicando claramente de qué se tratan esas otras tareas y entregando todos los detalles necesarios para que su respuesta negativa no parezca una excusa .

Al mismo tiempo, le da la oportunidad para que entienda mejor cómo está distribuyendo específicamente el uso de su tiempo para que quede claro que no está evitando la solicitud o no está usando su tiempo de manera improductiva.

Hay personas que cuando reciben la solicitud reaccionan diciendo "hey, ese no es mi trabajo". Pero esa frase tiene varias connotaciones negativas que pueden generar un conflicto. El otro puede interpretar que le está diciendo "tú no eres mi jefe" o "no me puedes obligar a hacerlo".