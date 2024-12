Bogotá: Distrito avanza hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso

Luego de 10 horas de discusión en la Comisión de Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo que busca prohibir gradual y progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso en entidades del Distrito del orden central, descentralizado y adscritas.

Julián Rodríguez Sastoque, concejal del partido Alianza Verde, informó que se van a tener seis meses para reglamentar el acuerdo "por medio del cual se establece que la Administración Distrital tome medidas para desincentivar la utilización de utensilios de un solo" y un año para ponerlo en marcha.

Le sugerimos: Aumenta la prohibición de plásticos de un solo uso en contratación pública

Señaló que, de esta manera, se van a empezar a dejar de utilizar bolsas, pitillos, cubiertos, platos, vasos, entre otros utensilios elaborados con este material en las actividades cotidianas de las entidades distritales, pero también en los eventos que estas realicen. Según él, será un gran aporte, en la medida que Bogotá es una de las ciudades del país en donde más se utilizan plásticos de esta índole.

"Este es un voto de hoy por el futuro. Estamos hablando de contribuir a una gran causa ambiental y es frenar el consumo irresponsable y desmedido de plástico que tanto daño le ha hecho al plantea, no solo a la vida humana, sino a la existencia de otras especies que están en juego. Hoy en el mundo no hay un solo metro cúbico de océano que no tenga partes por millón de plástico. Hemos visto reiterativamente videos que nos indignan de distintas especies que sufren porque consumen o quedan atrapados en utensilios de este material y desde Bogotá estamos contribuyendo con ello", afirmó el cabildante.