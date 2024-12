El agua en la bolsa de valores: ¿protección o especulación?

No obstante, " el agua siempre ha tenido un precio, ya sea en una botella de agua para beber, en los alimentos que consumimos o en la energía que utilizamos ”, recordó Hugo Contreras, economista ambiental y director de Seguridad Hídrica de The Nature Conservacy para Latinoamérica. "Lo novedoso es que ahora, al estar cotizada en un mercado tan importante, su precio va a ser más visible”, recalcó.

De este modo, " si el agua es cara tendrá incentivos para ahorrarla o no usarla. Sucederá lo contrario si el agua le resulta barata” , agregó. No obstante, Lozano consideró que se pueden generar incentivos para contaminarla "y subir precios para hacer más rentable el negocio”. Igualmente, "su despilfarro o acaparamiento puede ser muy rentable”, recalcó.

¿De recurso natural a capital?

El derecho humano al agua potable y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. No obstante, "2.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable”, recordó Pedro Arrojo-Agudo, relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, quién criticó duramente la "operación especulativa” que puede llevar a "quebrar economías” y "destruir tejido agrario”, además de agravar la pobreza. Se trata de una "lógica comercial que es la antípoda de la lógica del interés general, del derecho humano”, afirmó.

"El mercado entiende de negocios, no entiende de valores ambientales, de derechos sociales, de articulación del medio rural… Eso no cotiza en bolsa”, criticó. "El mercado no sabe cómo gestionar los derechos humanos, es una herramienta que no permite reconocer valores más vitales del agua”, agregó.