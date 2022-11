Aventura extrema: así puede disfrutar de La Guajira en temporada de lluvia

La aventura del ultraman colombiano Mauro Salzar en el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos terminó. Su destino final es el Parque Nacional Natural Macuira, pero antes pasará por el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, ubicados en el extremo norte de Colombia.

Para las comunidades que viven del turismo sostenible en La Guajira, la época de invierno es la más dura para su economía, pues las constantes lluvias deterioran el estado de las vías y forman arroyos.

Asimismo, alteran algunas actividades que atraen a los turistas hasta esta zona del país, como el avistamiento de especies y la práctica de deportes extremos.

Con el fin de que el clima no se convierta en un obstáculo que impida disfrutar de este paradisiaco destino, las personas que viven en la región hacen recomendaciones a los viajeros para que su aventura no termine empañada por el mal tiempo: viajar en vehículos bien equipados, no recorrer las vías durante una tormenta, no atravesar arroyos caudalosos y apoyarse en quienes conocen los caminos para no extraviarse.

Estos consejos fueron los que le ayudaron a Mauro Salazar y a su equipo de la serie ‘Reto Aventura’ a viajar por el extremo norte de Colombia a pesar del clima. Para el deportista de ultraresistencia, esta travesía ha sido toda una experiencia cuatro por cuatro, ya que el estado de las vías ha puesto a prueba el vehículo en el que se transportan.

No se pierda el octavo capítulo de ‘Reto Aventura’ y conozca cómo con la ayuda de comunidades en La Guajira, el ganador del Guinness Récord logró superar las dificultades del invierno y llegar a su destino.