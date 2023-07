La plataforma que acompaña a viajeros de universidades como Harvard y Yale a conocer Colombia

Grupo Trinity es un grupo empresarial de origen colombiano con presencia en Colombia, España, Costa Rica y Canadá e inversiones estratégicas en diversos sectores. En 2022, reportó ingresos al cierre de año de 2 billones de pesos. Los planes recientes estiman crecimiento y recursos para sus compañías, y en el mediano plazo convertirse en el mayor inversionista colombiano en España.

En el país, donde tienen concentrada cerca del 97 por ciento de su inversión, participan en cuatro verticales de negocio que generan alrededor de 12 mil empleos: industria, hospitality (sector turismo), Venture Capital y logística, y empaque (con las compañías Logipack y Superpak). Desde hace dos meses el empresario Iván Trujillo asumió como CEO. En esta entrevista detalló algunos de los proyectos estratégicos que deberá liderar desde su nueva posición.

El sector industrial concentra la mayor parte de las inversiones del Grupo Trinity en Colombia. ¿Cómo está conformado hoy su portafolio?

IVÁN TRUJILLO: En el país tenemos una participación importante en el sector siderúrgico, específicamente con Acerías Paz Del Río, que es una de nuestras compañías insignia, y también en la minería metalúrgica y el carbón metalúrgico, con el Grupo Coquecol. Adicionalmente, tenemos presencia en el sector de fertilizantes y planeamos, incluso, convertirnos en un actor relevante. Por eso, en 2024, estimamos invertir cerca de 25 mil millones de pesos en un negocio de economía circular del que hacemos parte.

¿Qué significó la compra de una empresa como Acerías Paz del Río?

I.T.: Ha sido un hecho icónico para el Grupo Trinity, pues no solo nos posiciona como el mayor empleador en Boyacá, sino que es un negocio espectacular, con 75 años de historia, que se traduce en progreso, desarrollo, competitividad y productividad. El acero hace parte esencial de los sectores de la construcción e infraestructura, que además de ser grandes generadores de empleo pueden generar a través de sus cadenas productivas el dinamismo que demanda los niveles de crecimiento proyectados para el país. Por eso, tenemos previsto invertir el próximo año alrededor de 200 mil millones de pesos para ampliar su capacidad de producción y generar mayores eficiencias en el proceso industrial.

Acerías Paz del Río posiciona al Grupo Trinity como el mayor empleador en Boyacá. | Foto: Patricia Rincón Mauter

Otro sector relevante al que le han apostado en Colombia es el turismo. ¿En qué concentran hoy las inversiones?

I.T.: En el sector hospitality tenemos presencia en el turismo de aventura con la compañía Wonder Travel y también en el turismo de negocios como parte del Grupo Heroica, a través de los Centros de Convenciones de Cartagena y del Valle, además de Costa Rica. Adicionalmente, tenemos inversiones en un portafolio de restaurantes en Bogotá y próximamente abriremos otro, Verano, también en la capital del país. En el caso de Wonder Travel, que se fundó hace unos dos años y medio, ya se reportan ingresos cercanos por 1,6 millones de dólares. Unas 3.500 personas han viajado a Colombia de la mano de esta compañía. Lo interesante de esta empresa parte de su filosofía de negocio: generar impacto social a través de las capacidades que desarrollan los anfitriones, y con ello un dinamismo empresarial en las diferentes regiones.

¿De dónde vienen los turistas que viajan a través de Wonder Travel?

I.T.: Principalmente desde Estados Unidos. De hecho, ha logrado posicionarse como una plataforma que acompaña a viajeros de las universidades de la Ivy League: Universidad de Harvard, Universidad de Columbia, Universidad de Yale, entre otras. Vienen a conocer las maravillas que ofrece Colombia como destino de aventura. La oferta turística está conformada por un portafolio de experiencias que incluye opciones en regiones como la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico.

Usted es uno de los CEO más jóvenes del país, ¿cómo enfrenta esta nueva responsabilidad de liderar el Grupo Trinity?

I.T.: Llegué al Grupo Trinity hace dos meses, luego de 12 años en el Grupo Argos, consciente de la responsabilidad que implica ejercer esta posición a los 37 años. Vengo de la escuela de filosofía del empresario antioqueño y me gustaría implementar aquí esa visión de trascendencia, que significa ir mucho más allá de la generación de valor para los accionistas. Me refiero a un ejercicio empresarial que crece de las manos de las comunidades, que es respetuoso con el entorno, ayuda a sus proveedores, clientes y grupos de interés, pero sobre todo a los colaboradores, que hacen parte esencial de la historia de generación de valor de las compañías. Haberme formado junto a grandes líderes empresariales como Jorge Mario Velásquez, actual presidente del Grupo Argos, y Omar González Pardo, presidente y chairman del Grupo Trinity, ha sido determinante.

¿Cuál cree que es el rol más importante hoy de las empresas del país?

I.T.: Hoy los empresarios tenemos un altísimo grado de responsabilidad. El más reciente estudio de Edelman, el barómetro de confianza, determinó que la institución en la que más confía la sociedad es en el empresariado colombiano. Hay que aprovechar esos buenos vientos para contagiar de un optimismo razonable, realista e informado, al resto de los grupos de interés sobre el que se ejerce algún tipo de liderazgo.

¿Y el de las mipymes?

I.T.: Cuando me declaro un empresario enamorado de la actividad empresarial no me refiero solo a los grandes empresarios sino también a los micro, los pequeños y los medianos, que representan más del 90 por ciento del sector productivo del país. Por eso, hay que seguir fomentando esta actividad empresarial en Colombia y reconocerla como un fenómeno nacional que se debe apoyar desde todos los frentes.