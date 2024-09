La transmisión de energía, uno de los puntos claves de la transición energética, ¿por qué?

Esto implica, según Villegas, no solo centrarse en la infraestructura, sino también considerar otros aspectos, como la gestión de personas, la organización flexible y ágil, la implementación de tecnologías innovadoras, la garantía de una cadena de suministro segura y sostenible, la viabilidad financiera para la renovación y expansión de la infraestructura, y una gestión proactiva del entorno regulatorio y sectorial para aprovechar oportunidades y soluciones emergentes. Si esto no se hace no se tendrán condiciones viables para su desarrollo y no será posible alcanzar la tan deseada transición energética en el país.