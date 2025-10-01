La nueva Bogotá: arte, innovación y metro

La capital del país vive una revolución cultural y urbana que la ubicará en el top de las capitales más importantes de la región. El metro es un paso clave al que se suman eventos como la celebración del Día Mundial de las Ciudades y la ‘Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25’.

Bogotá emprendió un camino que no tiene vuelta atrás y que le apunta a transformar la relación que existe entre los ciudadanos y los diferentes espacios urbanos. Obras y proyectos de alto impacto cultural han llevado a la capital colombiana a transitar hacia una planeación inteligente y sostenible, con una alta capacidad institucional y un enfoque integral pensado en sus habitantes.

Las troncales de transporte masivo, el Cable Aéreo de Ciudad Bolívar, la Avenida Longitudinal de Occidente y la Primera Línea del Metro de Bogotá, además de proyectos de infraestructura social como los Centros de Felicidad, colegios públicos y una de las redes de ciclorutas más completas de América Latina, son solo una parte del enorme listado de iniciativas que han potenciado el crecimiento estratégico de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Bogotá

El desarrollo de esta agenda, combinado con avances en tecnología y conectividad, le permitieron a Bogotá ser escogida como sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades, que se realizará el 31 de octubre. Esta es una fecha conmemorativa de Naciones Unidas para resaltar el papel de las ciudades en el avance del desarrollo sostenible.

“El Día Mundial de las Ciudades será una oportunidad única para fomentar el diálogo internacional sobre ciudades inteligentes centradas en las personas, donde la tecnología y los datos estén al servicio de la mejora de la calidad de vida, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el acercamiento de las comunidades a una vivienda adecuada”, señaló Elkin Velásquez, director regional de ONU-Habitat para América Latina y el Caribe.





El camino hacia una ciudad inteligente

Aunque el concepto de ciudad inteligente o ‘smart city’ es amplio, hay algunos ejes centrales que lo soportan: integración de las TIC en infraestructuras y servicios esenciales, gasto eficiente, planificación urbana coherente, accesibilidad universal y movilidad sostenible, apertura de datos y cohesión entre el sector público y el privado.

Foto: GettyImages

Estos pilares son, precisamente, los que convierten a la capital en una potencial ciudad inteligente en el corto plazo. Todas estas condiciones se dan no solo por las grandes inversiones en infraestructura y armonización urbana, sino también gracias al desatraso que está viviendo la capital del país, según Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana.

“La compensación a la afectación por las obras en curso va a venir después. Por ahora, es necesario tener paciencia. Cuando ya esté en marcha la Primera Línea del Metro se va a reducir sustancialmente el tiempo de viaje para los más de 500 mil usuarios de este corredor y para los usuarios de la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali, que son las principales troncales de la ciudad”, indicó Hidalgo.









Foto: Alcaldía de Bogotá





Obras de impacto social

Patricia Acosta, directora del programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario, destacó que la capacidad institucional de la ciudad también está liderando una agenda a escala barrial con una serie de proyectos de mejoramiento de los entornos, de recuperación del espacio público, que están sucediendo en paralelo con intervenciones de gran escala, pero “sin descuidar también la necesidad de intervenciones de escala intermedia y sobre todo escala barrial”, que permiten que los entornos de vida de diferentes zonas de la ciudad estén ganando en términos de calidad y habitabilidad.

“Bogotá avanza en la dirección correcta para convertirse en una ciudad inteligente gracias a proyectos de transporte masivo y conectividad que, sumados a la adopción de tecnologías de movilidad, ya permiten a los ciudadanos moverse sin filas, sin efectivo y con mayor agilidad. El reto está en acelerar la planificación de un ecosistema donde la tecnología no sea un accesorio, sino el motor que devuelva tiempo, tranquilidad y libertad a los bogotanos”, señaló Jorge Miguel Camacho, CEO y Cofundador de Gopass.

Para Camacho, la tecnología y la inteligencia artificial (IA) son claves en esta transición, dado que el impacto de incorporarlas en el día a día de las ciudades es prácticamente inmediato. “Los cambios en el estilo de vida no son a futuro: ya se viven en cada viaje cuando la tecnología elimina barreras y devuelve libertad”, añadió.

Foto: Ricardo Báez





Una transformación que ya es tangible

Pero no todo está pendiente por hacer. La capital colombiana ya ha ejecutado acciones que son referentes en la región y el mundo, y que evidencian la incorporación de la tecnología al servicio de los ciudadanos.

“Bogotá está tomando iniciativas que son realmente muy interesantes y absolutamente avanzadas como la incorporación de sensores y cámaras para poder visualizar aspectos urbanísticos en tiempo real, por ejemplo, desde los niveles de ruido y los de calidad del aire, o bien emergencias o aglomeraciones”, explicó José Luis Esteban Penelas, arquitecto y urbanista, catedrático de la Universidad Europea de Madrid.





Junto a esto, Penelas resalta que su visión del desarrollo de la ciudad es “positiva” y lo contrasta con otros aspectos que permiten que los beneficios sociales, económicos y culturales que se han generado con los proyectos de transformación urbana sean tangibles. “En general van a permitir una mayor diversificación, y como ha ocurrido en otras ciudades en el mundo, lograría una mayor difusión de los elementos culturales como museos o instituciones, colegios, universidades, beneficiando a los estratos más desfavorecidos”.





Gran apuesta por la cultura

La diversidad que por naturaleza tiene Bogotá le ha permitido ser epicentro de grandes eventos culturales y artísticos. No solo cuenta con escenarios de primer nivel para espectáculos masivos como el Parque Simón Bolívar, el Movistar Arena y el Coliseo Medplus, sino que su transformación cultural se ve reflejada también en los más de 60 museos registrados en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

La prueba más fiel está en curso: la ‘Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25’, un evento que el pasado 20 de septiembre movilizó a más de 125.000 personas durante su inauguración y que tiene casi dos meses de programación, pues finaliza el 9 de noviembre.

Foto: GettyImages

Con más de 25 sedes y escenarios públicos, Bogotá se convierte en un museo para acoger las obras de arte contemporáneo de más de 250 artistas provenientes de 12 países. Ciudad de México es la invitada de honor.

Otra prueba indiscutible de la realidad que está cultivando la capital es haberse convertido en la sede de la celebración global del Día Mundial de las Ciudades de las Naciones Unidas. “Recibiremos al mundo con una ciudad que se transforma poniendo a las personas en el centro de sus políticas públicas. Vamos a demostrar que se puede avanzar hacia una ciudad resiliente, sostenible e inclusiva, construida desde la confianza y la participación ciudadana”, afirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.





Tesoros escondidos

Como estos dos multitudinarios eventos, podría hacerse una lista interminable de las agendas que se desarrollan en la ciudad y que la han llevado a posicionarse como un reconocido destino turístico nacional e internacional.

De hecho, este año la ciudad tiene como meta recibir más de 2,2 millones de turistas internacionales, que representaría un crecimiento entre el 7 y el 10 por ciento anual, por encima de ciudades como Lima o Buenos Aires.

Foto: GettyImages





Un futuro esperanzador

La transformación física de Bogotá tendrá un impacto clave en la relación con sus habitantes y la adopción de tecnología no es la única respuesta. Este camino se acompaña también de educación y cultura ciudadana, un proceso que ayudará a los ciudadanos a integrarse a una ciudad conectada y dinámica.





“Tenemos que ser conscientes de los procesos de desarrollo urbano. No solamente la transformación en términos de la realización de las obras, sino también la manera en que poco a poco la ciudad reabsorbe eso, lo reconfigura, lo internaliza y se apropia la colectividad de esos nuevos espacios y nuevos elementos que aparecen. Una vez concluyan las obras vamos a disfrutar de su servicio. Y en términos del tejido urbano aparecerán nuevas estaciones, nuevas dinámicas en esos espacios urbanos reconfigurados”, advirtió la académica Patricia Acosta, de la Universidad del Rosario.

Con esta visión, y con todos los esfuerzos institucionales concentrados, la capital colombiana seguirá sentando las bases para ser una ciudad pionera en América Latina, definiendo un futuro marcado por la infraestructura, la tecnología, el arte y el turismo, así como la expansión combinada con innovación, experiencia y un fuerte componente social en su planeación.





Cada iniciativa y proyecto serán la clave para un futuro esperanzador, inteligente, humano y resiliente.