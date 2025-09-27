Bogotá lanza nueva ruta empresarial para pequeños y medianos negocios. Así puede participar

Cuando una empresa crece, crece también su entorno, genera empleo, dinamiza la economía y transforma comunidades. Con esa visión, Bogotá ha trazado una ruta clara para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una apuesta para que el talento emprendedor no se quede estancado por falta de recursos o acompañamiento.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzó ‘Activa tu negocio’, una estrategia que busca acompañar a las mipymes en tres fases clave: financiamiento y capitalización, fortalecimiento de capacidades y conexión con mercados. El objetivo es dar a los negocios lo que necesitan para crecer, competir y sofisticar su oferta.

En el centro de esta ruta se encuentra ‘Activa tu Negocio con Cupón’, un programa de cofinanciación directa que entregará recursos no reembolsables a más de 450 mipymes bogotanas. Las empresas seleccionadas podrán recibir hasta 10 millones de pesos para invertir en mejoras que eleven su productividad.

La iniciativa facilita el acceso a recursos para innovar, optimizar procesos o expandirse. | Foto: Alcaldía de Bogotá

“Es una herramienta concreta para que las empresas bogotanas puedan ser más productivas, sofisticar sus productos, escalar su operación y competir con mejores condiciones en el mercado”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

La iniciativa surge como respuesta a las barreras para acceder a financiamiento ágil, recursos que les permitan innovar, optimizar procesos o expandirse. Y este programa busca cerrar esa brecha.

Son precisamente este tipo de iniciativas las que llevan a Bogotá a convertirse en un ejemplo de desarrollo, un punto a favor para ser elegida como sede del Día Mundial de las Ciudades, un evento que se realizará en la capital del país el 31 de octubre.

¿Cómo funciona ‘Activa tu Negocio con Cupón’?

Las empresas seleccionadas accederán a un esquema de cofinanciación con el que podrán cubrir parcialmente bienes y servicios estratégicos en áreas como:

Innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios.

Implementación de tecnologías para la optimización de procesos internos.

Diseño y ejecución de estrategias de marketing para ampliar mercados.

Sofisticación de bienes y servicios para elevar su competitividad.

Espacios colaborativos, estratégicos y comerciales.

Cada empresa podrá recibir hasta 10 millones de pesos, dependiendo de la naturaleza y alcance de los proyectos presentados.

Para aplicar, las empresas interesadas deberán completar el Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME), una herramienta gratuita que evalúa su nivel de desarrollo interno. El registro está disponible en: https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/

El Distrito ha destinado 4.540 millones de pesos a este fondo de cofinanciación, con el propósito de que las empresas implementen mejoras reales en sus productos, servicios, procesos y estrategias, elevando así su capacidad de competir en mercados cada vez más exigentes.