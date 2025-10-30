Comienza en Bogotá el “Día Mundial de las Ciudades 2025”. Estos serán los grandes invitados y las actividades para los ciudadanos

Con el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, hoy inicia en Bogotá el Día Mundial de las Ciudades 2025, un evento global que convierte a la capital del país en epicentro del debate sobre el futuro urbano. La sostenibilidad, la innovación y la gobernanza serán los ejes centrales de esta cita liderada por ONU-Hábitat y la Alcaldía de Bogotá.

El evento, que se llevará a cabo hasta mañana, reunirá a más de 2.500 participantes de 49 países, incluidos alcaldes y ministros internacionales, más de 30 expertos internacionales y 60 entidades públicas y privadas. El encuentro consolida a la ciudad como plataforma de encuentro y aprendizaje para el mundo.

Expertos de talla mundial, una robusta agenda y jornadas por toda la ciudad hacen parte de la agenda. Participan delegaciones de 49 países. | Foto: Cristian Martínez /Alcaldía Mayor De Bogotá

Figuras del urbanismo contemporáneo

El Día Mundial de las Ciudades 2025 cuenta con la participación de representantes mundiales del sector:

Peter Bishop (The Bartlett School of Architecture, Reino Unido): policymaker, líder mundial en gobernanza y gestión de grandes transformaciones urbanas como King’s Cross y Canary Wharf en Londres, hablará sobre la importancia de la “Revitalización y gobernanza urbana”.

Craig Dykers (Snøhetta, Noruega/EE.UU.): arquitecto y mente maestra del diseño de la Ópera de Oslo y la renovación de Times Square en Nueva York, presentará “Diseñar ciudades para las personas”.

Jeremy Siegel (Bjarke Ingels Group – BIG, Dinamarca/EE.UU.): diseñador y arquitecto, estará presentando grandes experiencias de recuperación del espacio público y acciones de adaptación al cambio climático desde la mirada de las “Ciudades azules y verdes y la infraestructura social”.

Carlo Ratti (MIT Senseable City Lab, Italia/EE.UU.): ingeniero, arquitecto, inventor y líder global en innovación digital expondrá sobre las “Ciudades inteligentes y servicios para todos”, explorando la convergencia entre tecnología y bienestar social.

Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat, experta en vivienda asequible y asentamientos informales, abrirá la jornada con un llamado global hacia las ciudades inclusivas, resilientes y equitativas.

Bogotá panorámica del Centro Internacional Bogota enero 16 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Cómo definir el futuro urbano?

El evento desarrollará tres grandes bloques temáticos —Hábitat e inclusión, Gobernanza inteligente y participación, y Resiliencia y sostenibilidad— a través de paneles de alto nivel como:

“Financiamiento para la vivienda asequible: desafíos y experiencias del ámbito local al global”, con expertos del Banco Mundial, CAF y el Affordable Housing Institute.

“Revitalización urbana: una apuesta por gestionar e inducir la transformación de la ciudad”, liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Ciudades habitables: facilitando el acceso a bienes y servicios públicos”, con participación del Banco Mundial y experiencias de América Latina, Europa y Asia.

“Panel de alcaldes: gobernanza inteligente y participación ciudadana”, que reunirá a líderes de ciudades de África, Europa y América Latina.

Bogotá, capital de Colombia. | Foto: Getty Images

Ecosistema global de colaboración

El Día Mundial de las Ciudades 2025 cuenta con el respaldo de ONU-Hábitat, el Banco Mundial, el BID, la CAF, la IFC, C40 y Metrópolis, entre otros organismos multilaterales y redes internacionales.

Además, se realizarán siete eventos satélites en lugares emblemáticos de Bogotá —como el Jardín Botánico, el Planetario y la Cámara de Comercio de Salitre— que abordarán temas como movilidad para niños y niñas, biodiversidad urbana, ciencia e innovación, equidad y digitalización de territorios.

Estos eventos son liderados por las secretarías del Distrito, contarán con la participación de expertos nacionales e internacionales y están pensados como espacios de encuentro y participación para todos los ciudadanos.