M&M’S te lleva al concierto de Beéle en Bogotá: una experiencia tan dulce como la música

M&M’S, la marca de chocolates más divertida del planeta, quiere cerrar el año con ritmo, sabor y una buena dosis de color. Esta vez, la icónica marca vuelve a demostrar que no solo se trata de disfrutar un chocolate, sino de vivir experiencias memorables: llevará a sus consumidores al concierto de Beéle en Bogotá, un show que promete ser pura energía en el Movistar Arena.

Después de conquistar al público en el Festival Estéreo Picnic dos años consecutivos, M&M’S sigue apostándole a los buenos momentos. Y qué mejor forma de hacerlo que con Beéle, el artista cartagenero que ha puesto a bailar a toda Latinoamérica con su mezcla de pop, reggae y sonidos urbanos.

Participar es tan fácil como abrir una bolsa de M&M’S: solo debe comprar mínimo $20.000 en productos de la familia Mars Wrigley: M&M’S, Snickers, Twix, Skittles, Orbit o Hubba Bubba, registrar la factura en mms-music.com, y por cada $1.000 en compras acumula 1 punto. Entre más puntos, más posibilidades de ganar una de las entradas para el concierto del momento

Además, cada semana el ranking se reinicia, lo que significa que cada participante tiene nuevas oportunidades de ganar. Y para hacerlo aún más divertido, quienes registren sus facturas podrán sumar puntos extra jugando el “Emoji Quiz Beéle”, una dinámica al mejor estilo M&M’S: colorida, rápida y con mucho flow.

Con esta campaña, M&M’S reafirma su compromiso de premiar la alegría y la autenticidad de sus fans, convirtiendo un simple antojo en una experiencia llena de música, sabor y emociones.