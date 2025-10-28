Suscribirse

Bogotá

Ya llegó a Colombia el tercer tren del metro de Bogotá: “Sigue avanzando a toda marcha”

Se espera que en los próximos días la nueva adquisición llegue a Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

28 de octubre de 2025, 11:32 p. m.
El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena.
El tercer tren del Metro de Bogotá también ingresó por Cartagena. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @CarlosFGalan

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá siguen avanzando y, a su vez, la llegada de más trenes de este imponente proyecto que cambiará por completo la movilidad en la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer este martes, 28 de octubre, a través de su cuenta de X, la llegada del tercer tren al país: “Tren número tres en Colombia”.

Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá.
Ya está en Colombia el tercer tren del Metro de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este gigante de acero llegó al puerto de la ciudad de Cartagena, al igual que los otros dos trenes que llegaron a Colombia en semanas pasadas. Se espera que en los próximos días la nueva adquisición llegue a Bogotá.

Contexto: Metro de Bogotá: así transformará la movilidad de la ciudad

“El Metro de Bogotá sigue avanzando a toda marcha. El tren número 3 ya está en el país, marcando un nuevo hito en este proyecto que transformará la manera de movernos y conectarnos con la ciudad”, dijo Claudia Díaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá.

El pasado 20 de octubre comenzó la construcción de la nave central de la Estación 7 del Metro de Bogotá, la cual está ubicada en la intersección de la avenida carrera 68 con avenida Primero de Mayo y en la cual se trabajará durante 12 meses, aproximadamente, durante las 24 horas.

Para continuar con estas actividades, fue necesario realizar el cierre total de la calzada rápida en el costado occidental de la avenida carrera 68, en sentido norte-sur, a la altura de la avenida Primero de Mayo.

Este proyecto conectará nueve localidades con 16 estaciones.
Este proyecto conectará nueve localidades con 16 estaciones. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, el tráfico en sentido norte–sur se desviará a la calzada lenta del mismo costado, la cual será adecuada para garantizar la continuidad del recorrido habitual.

Así mismo, la ciclorruta de la avenida carrera 68 se trasladará a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 sur y la transversal 53, con el fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorpresa en la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Cali

2. Peligroso preso se fugó de un reconocido hospital de Medellín, donde era atendido por una intoxicación

3. Colombia vence a Ecuador con golazo de Daniela Montoya: así quedó la tabla de posiciones

4. ¿Por qué hace tanto frío? Ideam revela el por qué de las temperaturas extremadamente bajas en Bogotá para esta época del año

5. Luis Díaz y el Bayern por la revancha en la DFB Pokal: canal y hora del juego

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Metro de BogotátrenMetro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.