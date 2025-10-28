Ya llegó a Colombia el tercer tren del metro de Bogotá: “Sigue avanzando a toda marcha”

Las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá siguen avanzando y, a su vez, la llegada de más trenes de este imponente proyecto que cambiará por completo la movilidad en la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer este martes, 28 de octubre, a través de su cuenta de X, la llegada del tercer tren al país: “Tren número tres en Colombia”.

Ya está en Colombia el tercer tren del Metro de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este gigante de acero llegó al puerto de la ciudad de Cartagena, al igual que los otros dos trenes que llegaron a Colombia en semanas pasadas. Se espera que en los próximos días la nueva adquisición llegue a Bogotá.

“El Metro de Bogotá sigue avanzando a toda marcha. El tren número 3 ya está en el país, marcando un nuevo hito en este proyecto que transformará la manera de movernos y conectarnos con la ciudad”, dijo Claudia Díaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá.

El @MetroBogota sigue avanzando a toda marcha.



El tren número 3 ya está en el país, marcando un nuevo hito en este proyecto que transformará la manera de movernos y conectarnos con la ciudad. https://t.co/UTo5Rj0a6f — Claudia Díaz Acosta (@ClaudiaDiazAco1) October 28, 2025

El pasado 20 de octubre comenzó la construcción de la nave central de la Estación 7 del Metro de Bogotá, la cual está ubicada en la intersección de la avenida carrera 68 con avenida Primero de Mayo y en la cual se trabajará durante 12 meses, aproximadamente, durante las 24 horas.

Para continuar con estas actividades, fue necesario realizar el cierre total de la calzada rápida en el costado occidental de la avenida carrera 68, en sentido norte-sur, a la altura de la avenida Primero de Mayo.

Este proyecto conectará nueve localidades con 16 estaciones. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, el tráfico en sentido norte–sur se desviará a la calzada lenta del mismo costado, la cual será adecuada para garantizar la continuidad del recorrido habitual.