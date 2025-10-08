Suscribirse

Ya está en Colombia el segundo tren de la primera línea del metro de Bogotá: durante el fin de semana comenzará su traslado a la capital

Será inspeccionado por equipos del concesionario y de la interventoría, quienes verificarán los sistemas de frenos, tracción, mando y control.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 1:15 p. m.
Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá.
El segundo tren del metro de Bogotá también ingresó por Cartagena. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El segundo tren que hará parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó este lunes 6 de octubre al puerto de Cartagena, proveniente de China. El nuevo convoy, conformado por seis vagones, comenzará en los próximos días su traslado hacia el patio taller de Bosa, donde será sometido a pruebas técnicas antes de su puesta en operación.

Contexto: Escuela Colombiana de Ingeniería, Metro Línea 1 y Xi’an Rail formarán 800 profesionales para operar la primera línea del Metro de Bogotá

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), este avance se da al mismo tiempo que van avanzando las obras en la ciudad, que ya alcanzan un progreso del 64,85 por ciento con corte al 30 de septiembre.

Tal como ocurrió con el primer tren recibido el mes pasado, el nuevo será inspeccionado por equipos del concesionario y de la interventoría, quienes verificarán los sistemas de frenos, tracción, mando y control, así como los de iluminación, ventilación e información al pasajero.

Contexto: Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza el 62% de avance de la obra: por fin el sueño será realidad

La empresa proyecta que antes de finalizar 2025 lleguen dos trenes adicionales, mientras que para octubre de 2026 se espera completar la totalidad de la flota, compuesta por 30 unidades fabricadas por la compañía china CRRC Corporation Limited, reconocida mundialmente por su tecnología ferroviaria.

Cada tren mide 134 metros de longitud, tiene seis vagones y puede transportar hasta 1.800 pasajeros. Son completamente automáticos y están diseñados para operar sin conductor, aunque contarán con modo manual en casos excepcionales o durante maniobras de mantenimiento.

Contexto: Los poderosos carros que llegaron a apoyar la construcción del Metro en Bogotá: de qué se encargarán y dónde se podrán ver
Ya está en Colombia el segundo tren del metro de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

La velocidad comercial promedio será de 42,5 km/h, lo que permitirá que un viaje entre Bosa y la avenida Caracas con calle 72 tarde cerca de 27 minutos, un recorrido que actualmente puede extenderse hasta dos horas.

El primer tren, que llegó el 2 de septiembre al puerto de Cartagena, ya está en Bogotá y está siendo sometido a rigurosas pruebas de rodado en pista. Se espera que las pruebas de todos los trenes del metro puedan empezar la primera fase en el segundo semestre del año que viene.

Metro de Bogotá

