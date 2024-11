Estos índices de violencia de género y sexual contra migrantes venezolanas creció tanto en Venezuela como en los países a los que han llegado. “La mayoría de las supervivientes venezolanas de delitos sexuales en Colombia son niñas entre 6 y 11 años de edad, seguidas de las adolescentes de 12 a 17 años”, explicó la ONG.

El Breve informe del Impacto de la Crisis Venezolana en las Niñas, de Plan Internacional, dice además que, En cuanto a educación, antes de la pandemia, se estimaba que cerca del 50% de la niñez venezolana migrante, solicitante de asilo o refugiada en los países de acogida, no estaba matriculada en la escuela. Adicionalmente, manifestó. Esto crece con la pérdida de puestos de trabajos tras la covid-19 y por la discriminación, como la creencia de que las mujeres venezolanas ejercen o ejercerán la prostitución. "", afirma. De acuerdo con la organización no gubernamental, De estas, y explica que la mayoría de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se concentra en Colombia, Ecuador y Perú. "En este día debemos recordar que las niñas y adolescentes en situación de migración están en riesgo de sufrir explotación sexual, tráfico de personas, uniones tempranas y violencia basada en género, así como estereotipos de género que las afectan desde temprana edad. Lamentablemente, esto no ha hecho más que acentuarse durante la pandemia", dijo Anyi Morales, coordinadora del Programa Regional de Respuesta a la Crisis de Venezuela. "", agregó.