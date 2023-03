¿Cómo logró un emprendedor de hamburguesas en Cali ser el patrocinador de equipos femeninos más importantes del fútbol colombiano? Esta es la historia

Cada día, las jóvenes generaciones colombianas de futbolistas sorprenden al país por su talento, aptitud y competitividad en ese deporte. Sin embargo, las actuaciones de las selecciones femeninas, son las que se deberían llevar toda la ovación, teniendo en cuenta un 2022, marcado por los grandes logros como la participación de algunos equipos en la Liga BetPlay Femenina y la Copa Libertadores, hasta los destacados resultados de la Selección Colombia en la Copa América, el Sudamericano Sub 17, Sudamericano Sub 20 y el Mundial Sub 17.

Pero no todo es color de rosa en el fútbol femenino, y aún, hoy en día existe una gran diferencia generacional en este deporte en cuanto a inequidad salarial, falta de planeación y desarrollo de los torneos, mala gestión de los recursos, entre otras cosas.

Algo que comprendió muy bien el caleño, Sebastián Pérez, quien con tan solo 30 años de edad, ya construyó uno de los emprendimientos de comida rápida gourmet más famosos en Cali conocido como NK Burger, marca con la que decidió patrocinador a dos de los equipos femeninos más importantes del fútbol colombiano: el Deportivo Cali y el América de Cali.

PALMIRA – COLOMBIA, 12-09-2021: Jugadoras del Cali posan para una foto previo al partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe por la final, vuelta, como parte de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2021 jugado en el estadio Deportivo Cali - Myriam Guerrero de la ciudad de Palmira. / Players of Cali pose to a photo prior a match for the final, second leg, as part Women’s League BetPlay DIMAYOR 2021 between Deportivo Cali and Independiente Santa Fe played at Deportivo Cali - Myriam Guerrero stadium in Palmira city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Desde su punto de vista, este emprendedor caleño considera que en estos momentos aún en el deporte hay una gran desigualdad de género y, esto lleva, a que las grandes deportistas del país, tan solo sean reconocidas, ovacionadas o financiadas económicamente cuando ganan una medalla en los Olímpicos o alzan una copa.

“Por eso decidimos patrocinar a estos equipos y contribuir así al desarrollo de un deporte prometedor, en el que creemos que se deben valorar y apoyar a las jugadoras en todo sentido”, señala Pérez, quien agrega que busca sensibilizar a la ciudad y al país para que se den cuenta de que el fútbol femenino puede ser tan valorizado o más que el masculino.

La Ciudad de Córdoba, Argentina será sede del Campamento Futbol Femenino para mujeres con discapacidad visual. - Foto: Luis Alejandro Castañeda, DT.

Cabe señalar que en los últimos años, las participaciones del América de Cali y Deportivo Cali en la Copa Libertadores, permitieron que el fútbol nacional desplazara a Chile en el ranking de la Conmebol, por debajo de Brasil con 11 títulos y tres subcampeonatos.

Y no hay que olvidar los grandes resultados del América de Cali en la Liga Femenina Dimayor, esto, en parte gracias a la actuación de un grupo élite de reconocidas jugadoras del equipo nacional como: Catalina Usme, Gabriela Rodríguez, Natalia Giraldo, Ingrid Vidal y Diana Ospina, u otras destacadas personalidades como Elexa Marie Bahr, quien jugó en el Racing de España, y quienes ahora lucirán en su uniforme la marca del emprendimiento Caleño.

Campeonato Mundial de Fútbol de Salón Femenino 2022 - Foto: Comité Olímpico Colombiano

El creador de este emprendimiento caleño, que ha sido destacado como uno de los mejores lugares en Colombia, resalta que su propósito es que Cali se convierta en la capital del fútbol femenino en el país.

“Esto, tan solo es el comienzo de un camino por apoyar a más futbolistas a que crezcan no solo financiera sino también socialmente. Y mucho más en estos momentos en los que nos sentimos optimistas por la participación de los equipos vallecaucanos en la Copa Libertadores Femenina 2023, cuya sede, este año, será precisamente Cali”, afirma Sebastián Pérez.

Al final, el fútbol femenino y el emprendimiento puede llegar a decirse que se parecen en algo, y es que en los dos, se enfrentan constantemente a luchas por darse a conocer, recibir apoyo o ganar un lugar en la sociedad. Esto, si bien es un simbolismo, puede también ser la puerta de entrada a que más empresarios sientan esa afinidad y decidan apoyar a transformar en general el deporte femenino.