El Futuro es Fintech

El primer eje es la liberalización de las tasas de interés. Es importante no confundir esto con la liberación de la tasa de usura. En un escenario donde las tasas se ajusten a los perfiles de riesgo y características particulares de los clientes según sus modelos de negocio, podemos dar un paso firme para combatir uno de los principales promotores de la informalidad financiera: el crédito gota a gota, tanto personal como empresarial. Actualmente, uno de cada tres colombianos no tiene acceso a crédito formal, ya que los criterios de riesgo tradicionales y las actuales estructuras de costos hacen inviable una financiación que responda a las necesidades tanto de los ahorradores como de los clientes.

Muchos colombianos no tienen acceso a créditos financieros. | Foto: Getty Images

El segundo eje está relacionado con la democratización del acceso a datos, o en términos más técnicos: “Open Data”, con carácter obligatorio e inmediato. Esto no es más que la posibilidad de que como usuarios finales de los productos financieros seamos las personas o las empresas, los dueños reales de nuestros datos, nuestros comportamientos históricos de pago, de consumo, de endeudamiento, etc. De esta forma, con nuestros datos en el bolsillo, podemos ir a negociar con otras entidades las mejores condiciones para nuestro bienestar financiero personal y comparar así con cuál alternativa preferimos quedarnos. Esto habilita una competencia libre y más abierta, donde el principal beneficiario somos nosotros, los usuarios, con más posibilidades de crédito y de mejores condiciones para acceso a diferentes servicios financieros, de ahorro, de seguro, de inversiones, etc.