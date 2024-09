Espíritu empresarial en tiempos de crisis y cambio: ¿Cómo adaptarse y crecer?

La resiliencia es una de esas palabras que se han vuelto más relevantes que nunca, y si hay un grupo que la entiende bien, es el de los empresarios. No importa el sector, la crisis y el cambio son constantes que pueden poner a prueba a cualquier organización. Como líder con experiencia en transformación digital y gestión de cambio en múltiples sectores, he aprendido que es precisamente en estos momentos de incertidumbre cuando se forjan los grandes proyectos y surgen las mejores ideas.

¿Cómo enfrentamos la crisis y el cambio con un espíritu empresarial resiliente?

La tecnología como catalizador del cambio

En mis años de trabajo en transformación digital y sostenibilidad, he visto cómo la tecnología puede ser un impulso para superar desafíos empresariales, pero también he aprendido que, sin una estrategia clara y un equipo alineado, la tecnología por sí sola no soluciona nada. No es solo adoptar las herramientas de moda; se trata de comprender cómo estas tecnologías pueden convertirse en el motor de nuestra propuesta de valor y cómo pueden aportar a la sostenibilidad de nuestro modelo de negocio.