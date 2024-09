Más del 60% de empresarios colombianos ha pensado en irse del país, según reciente encuesta de Fenalco

El sector privado colombiano no ha pasado por buenos momentos durante los últimos años. La llegada de la pandemia fue un punto de inflexión para el empresariado no solo en el país, sino en todo el mundo, al provocar un freno comercial por el cierre de fronteras y el aumento de las restricciones de entrada a distintas naciones.

Luego de que fue superada esta crisis y en plena recuperación, el Gobierno Petro llegó al poder, con varias iniciativas que han afectado a los distintos comerciantes, que se han ido a la quiebra o que aún no se han podido recuperar del todo. Las altas tasas de interés, sumadas a la aún elevada inflación y la eliminación de jornadas como la del día sin IVA, sin duda alguna han causado un golpe importante en las finanzas de las compañías.

Aunque el Gobierno ha expresado su intención de aliarse al sector privado para reactivar la economía, lo cierto es que aún no se conoce una estrategia clara para llevarlo a cabo.

Fenalco reveló percepción de los empresarios por el futuro del país: hay pesimismo