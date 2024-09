Hay temor por el debilitamiento del diálogo entre empleadores, empleados y Gobierno. Alerta en la Organización Internacional del Trabajo

Para nadie es un secreto que las relaciones entre el Gobierno y el sector privado no han sido fáciles. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra áreas específicas de la producción han abierto más la distancia. Y aunque recientemente se han tendido puentes para buscar caminos en común en metas como la reactivación económica, aún persisten las diferencias.

Sin embargo, ese diálogo no se ha surtido, y la preocupación ya llegó, incluso, a instancias internacionales. SEMANA conoció una carta firmada por Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), dirigida a Gilbert Houngbo, director general de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en la que manifiesta su preocupación por el actuar del Gobierno colombiano “al margen de sus obligaciones internacionales contraídas en relación con la consulta tripartita, resultando además en el debilitamiento de las instituciones de diálogo social en el país. Asimismo, resulta en un serio impacto a la libertad de asociación y la representatividad de las organizaciones empresariales y sindicales en el país”, advierte la comunicación.

La OIE solicitó a la OIT que realice una “intervención urgente ante el Gobierno, exigiendo que con la máxima prontitud restablezca los procesos de diálogo social conforme las obligaciones contraídas internacionalmente en el marco del Convenio 144, debiendo consultar con la Andi, organización de empleadores más representativa, así como con las organizaciones de trabajadores más representativas, los proyectos normativos, de manera que no se violente el Convenio 87 de la OIT”.

Por otra parte, destaca que espacios como la Comisión de Concertación Nacional de Políticas Laborales y Salariales no ha sido convocada para ser escuchada y para realizar, lo que llama, una verdadera consulta, como lo dispone la Constitución y el Convenio de la OIT.

“En ese sentido, el Gobierno de Colombia está impulsando una reforma laboral que no atiende los problemas estructurales del mercado laboral, no tiene en cuenta las preocupaciones de los empleadores y sobre la cual el Gobierno nacional no realizó ninguna consulta con los interlocutores sociales más representativos en el país”, afirma la carta.