La IA: ¿Aliada o amenaza para el mundo laboral?

En WeWork, como líderes en la creación de espacios de trabajo flexibles, nos encontramos inmersos en esta transformación. Nuestro reciente estudio “Retos y perspectivas del trabajo”, realizado en colaboración con Michael Page, revela que el 95% de los profesionales colombianos reconoce el impacto positivo de la IA en el mercado laboral y un 56% de los trabajadores colombianos ya experimenta un aumento en su productividad gracias a la IA. Esto no es solo una estadística, es un testimonio del poder que tiene esta tecnología para optimizar procesos, automatizar tareas y liberar tiempo para que los profesionales se concentren en las actividades que requieren mayor creatividad e innovación.

En ese sentido, es crucial recordar que la IA no es un reemplazo de la inteligencia humana, sino un complemento que nos empodera y en un mercado cada vez más competitivo, las empresas que se adapten a la IA con visión estratégica y un fuerte enfoque en la ciberseguridad serán las que prosperen y eso lo saben las grandes empresas. Según un estudio de Bain & Company, más del 30% de las empresas del índice Fortune Global 500 están invirtiendo significativamente en IA, con un 85% enfocadas en innovaciones incrementales.