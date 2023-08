Más de 500 mujeres han hecho presencia en la Women Economic Forum Latam en Colombia

En Bogotá se está realizando el Women Economic Forum Latam (Foro Económico de las Mujeres), una plataforma de conferencias mundial creada por la ALL Ladies League (ALL) y por la Fundación Mujeres Violeta para impulsar conversaciones, conexiones y colaboraciones entre mujeres comprometidas a aportar en los ámbitos de la vida a través de las empresas, la innovación, el liderazgo y la planeación.

“Recibir este reconocimiento me honra y me compromete mucho más a continuar trabajando por las mujeres, no solo de Bogotá, sino también de Colombia. Tengo el honor de ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá, la primera mujer diversa electa por voto popular y tenía sobre mis hombros la tarea de honrar las luchas, los aportes, de millones de mujeres en la historia de Bogotá”, afirmó la mandataria.