Más mujeres en la industria fintech: solo el 17 por ciento de los emprendimientos de esta industria son liderados por ellas. Esta es la propuesta para generar un cambio

Durante el último año se crearon en Colombia unas 300 empresas fintech, de las cuales el 3 por ciento fueron ideadas por mujeres y el 17 por ciento son lideradas por ellas. Sin embargo, de acuerdo con Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, aún existe una brecha entre quienes pueden fundar una empresa, quienes reciben la plata y quienes las dirigen. Esa realidad que se ve reflejada en estas cifras es evidencia de lo que ocurre en toda la sociedad.

“En Colombia no tenemos suficientes mujeres que tomen decisiones en la política, en el sector empresarial, financiero, agropecuario, y nuestro ecosistema no es la excepción. Aquí tenemos mujeres absolutamente capacitadas que por diversos sesgos no han podido acceder al poder”, aseguró Santos.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech. - Foto: Cortesía Colombia Fintech

Así como las fintech son reconocidas por romper los esquemas y operar de una forma completamente diferente al sistema financiero tradicional, lo lógico es que también sean disruptivas cuando se trata de las mujeres. Y eso es precisamente lo que se persigue con Women Colombia Fintech, la nueva vertical de la asociación que se creó con el objetivo de impulsar a las emprendedoras a ser exitosas, pero, también, a que muchas más mujeres se animen a montar sus negocios, a creer en ellas.

“El sistema está trabajando por el desarrollo del país, por la economía, y ahora es el turno de que ponga sus esfuerzos en la equidad”, afirmó Madeleine Clavijo, presidenta de la Junta Directiva de Colombia Fintech. Para Clavijo, que también es empresaria, poco a poco han ido quedando atrás los paradigmas en donde se afirmaba que los hombres eran los únicos que podían emprender.

“Esto no es una guerra de género. De lo que se trata es de comprender que para que los negocios sean exitosos se requieren modelos colaborativos y que garanticen una verdadera inclusión”, agregó.

Madeleine Clavijo, presidenta de la Junta Directiva de Colombia Fintech. - Foto: Cortesía Colombia Fintech

En esta nueva vertical de Colombia Fintech dedicada a las mujeres se trabajará principalmente en tres aspectos:

Levantar capital: el mayor de los retos de las emprendedoras fintech. Por ello, el trabajo se centrará en prepararlas para enfrentarse a rondas de inversionistas. Capacitación y entrenamiento. “Las mujeres están preparadas, pero eso nunca será suficiente”, aseguró Clavijo. Apoyar y llevar soluciones a las mujeres del país. Para alcanzar este objetivo se firmó una alianza con el PNUD. La meta es sumar esfuerzos para seguir llevando productos y servicios a la base de la población, y darle un mayor impulso a la inclusión financiera de las mujeres.

Cada vez más preparadas

En el marco del lanzamiento de Women Colombia Fintech quedaron claras varias cosas: que las mujeres le están perdiendo el miedo a emprender en el ecosistema fintech a pesar de que este es un entorno dominado por hombres; que muchas de las emprendedoras son jóvenes que le están apostando a ideas de negocios a pesar de las desventajas que puedan tener, por ejemplo, en atraer capital, y que se está gestando un puñado de compañías que, al tener mujeres a la cabeza, están haciendo que la equidad en la industria hoy sea más posible que nunca.

Pero, ¿qué tan preparadas están las mujeres para asumir ese liderazgo que tanto exigen? Según Clavijo, en Colombia hay talento, personas brillantes, sin embargo, el problema radica en que no han tenido la oportunidad de mostrarse. “Los inversionistas coinciden en que el 50 por ciento de las empresas en las que invierten que son lideradas por mujeres tienen un desarrollo mayor, tienen mejores números”, afirmó.

Aún así, parte de la barrera a la que se enfrenta la población femenina tiene que ver con el machismo en los negocios, especialmente en una cultura como la colombiana. “Todavía no hay una balanza completamente equilibrada. Pero eso es justamente en lo que debemos trabajar, en creer que tenemos ese talento para hacerlo”, concluyó la presidenta de la Junta Directiva de Colombia Fintech.

Una oportunidad para redistribuir la riqueza

Sara Ferrer, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia, aseguró que nunca antes en la historia del mundo había existido tanta riqueza como ahora. “No obstante, el reto es saber cómo distribuirla. Y parte de la solución está en manos de las fintech”, explicó.

Sara Ferrer, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia. - Foto: Cortesía Colombia Fintech

Para Ferrer, el asunto de la equidad en la industria tiene que trascender más allá de las mujeres. “Si queremos saber qué tan bien está un país no podemos analizar únicamente el PIB, la educación o la salud. En este punto debemos saber que necesitamos apostarle a unas capacidades aumentadas. No se vale ir a la escuela. Se vale ir a la escuela, pero también tener acceso a conectividad, a dispositivos, a saberlos usar, y eso es algo que actualmente estamos logrando con estas empresas”, dijo la representante del PNUD.

En su opinión, las fintech se están encargando de llegar a la población que antes no era atendida, entre ellas las mujeres. “Si hay algo que puedo afirmar es que la independencia de las mujeres permite mover la economía, y eso es algo que no podemos obviar si queremos lograr una mayor equidad de género”, concluyó.

