Préstamos entre sociedades y accionistas: una transacción que puede afectar el impuesto sobre la renta

Tradicionalmente, los accionistas obtienen recursos de sus sociedades a través de dividendos, salarios u honorarios, los cuales constituyen ingresos gravados para estos. Además, ha surgido la tendencia de obtener dinero mediante préstamos entre las sociedades y sus accionistas, ya sea sin pactar un interés o estableciendo uno insignificante. No obstante, la ley tributaria presume un interés mínimo de dichos préstamos, gravado con el impuesto sobre la renta en cabeza del acreedor —sea la sociedad o el accionista—, sin que este interés sea considerado un gasto deducible para el deudor. Esta situación impacta negativamente el flujo de caja tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, dado que no se trata de ingresos efectivamente percibidos por los mismos.

Los intereses presuntivos están enmarcados en el artículo 35 del Estatuto Tributario, el cual indica que todo préstamo en dinero, sin importar su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus accionistas, o los accionistas a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, de acuerdo con el DTF del año anterior. Por lo general, este efecto no se dimensiona hasta que el acreedor presenta la declaración del impuesto sobre la renta. De hecho, no es un ingreso que se registra contablemente sino fiscalmente. Por lo tanto, el efecto no se evidencia claramente en los estados financieros, y menos aún lo evidencia una persona natural que no lleva contabilidad.