¿Quién es Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora que dará el discurso inaugural de la Feria del Libro de Bogotá?

Chimamanda Ngozi Adichie, una de las escritoras más influyentes del mundo y reconocida por abordar temas asociados al feminismo, el racismo, los estereotipos culturales, la violencia contra las mujeres, la inmigración, entre otros fenómenos; participará en la Feria Internacional del Libro (FILBO) que se realizará del 18 abril al 2 de mayo en Bogotá.

Además de dar el discurso inaugural, protagonizará una conversación con la periodista, columnista y directora de la Feria del Libro del Eje Cafetero, Claudia Morales, el 19 de abril, a las 5:00 p.m.. En este espacio hablará de sus obras y raíces, la raza, el lenguaje, el feminismo, la historia y el duelo.

Chimamanda es reconocida por sus reflexiones profundas a través de la literatura y sus charlas TED. ‘Todos deberíamos ser feministas’, una adaptación de su segunda charla, es uno de sus ensayos más conocidos y poderosos. En él reflexiona sobre hechos de su infancia y adultez en los que ha identificado situaciones discriminatorias por ser mujer.

Por ejemplo, cuando estaba en primaria, la profesora motivó a los estudiantes a sacar la mejor nota para ser monitor de la clase; aunque Chimamanda se esmeró y efectivamente la obtuvo, no pudo ser monitora. El requisito adicional, según le explicó su maestra, era ser un hombre.

También comparte reflexiones sobre las primeras veces que escuchó la palabra feminista de boca de su mejor amigo de infancia, Okoloma, y la manera despectiva en que diferentes personas asociaban esta palabra con ser antiafricana, una mujer infeliz y específicamente, alguien con odio hacia los hombres.

De las muchas frases que sacuden a quienes leen este ensayo, una de las más citadas es la que dice que “a las niñas les decimos: puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres”. De hecho, sus escritos han inspirado canciones de Beyonce.

Entre el 18 de abril y el 2 de mayo se celebrará una nueva edición de la Feria del Libro de Bogotá en Corferias. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Escritura creativa

Chimamanda nació en Nigeria y vivió su infancia en la ciudad de Nsukka junto a su familia. La escritura es una habilidad que comenzó a desarrollar desde los 7 años, al tiempo que se sumergía en historias que le resultaban fascinantes de la literatura inglesa y norteamericana. En sus primeros escritos, los protagonistas solían ser personas blancas y rubias, como los personajes de los libros que leía.

Por su trabajo ha recibido múltiples distinciones, entre ellas, 16 doctorados honorarios de prestigiosas universidades. Su formación profesional empezó a consolidarse a los 19 años cuando viajó a estudiar a Estados Unidos gracias a una beca para cursar el programa de Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad de Drexel, Filadelfia.

Continuó sus estudios en la Universidad Estatal del Este de Connecticut y posteriormente estudió escritura creativa en la Universidad John Hopkins de Baltimore. Adicionalmente, obtuvo un máster en estudios africanos de la Universidad de Yale.

Actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos, en donde dicta talleres de escritura creativa. Cuando está en Nigeria le gusta ir a Lagos, la ciudad y núcleo comercial más grande del país, en donde comparte con sus familiares y amigos. Un lugar en el que la situación con respecto a la equidad de género es injusta y así lo ha dejado ver en sus escritos.

De su amplia trayectoria literaria, esta es una selección de algunas de sus novelas y colecciones de relatos más destacados:

-’La flor púrpura’ (2003): ganadora del premio Hurston-Wright Legacy 2004 en la categoría de mejor novela Debut de Ficción. Premio Commonwealth Writers, en la categoría mejor primer libro.

-’Medio sol amarillo’ (2007): galardonada con el Women’s Prize for Fiction, nombrada su “Winner of Winners” en 2020, y finalista del National Book Critics Circle Award. También fue incluida por The New York Times, The Guardian y BBC News en la lista de 100 libros más notables del año, mejores libros desde el 2000 y en las 100 novelas más influyentes.

-’Americanah’ (2013): recibió elogios por parte de la crítica y fue galardonada con el Chicago Tribune Heartland Prize 2013 y el National Book Critics Circle Award en 2014. Además, fue elegido como uno de los 10 mejores libros del año en medios como BBC, The New York Times y Newsday.

La FILBO también contará con la presencia de otras escritoras internacionales y con una amplia trayectoria literaria como Djamila Ribeiro de Brasil; Carmen Posadas, de nacionalidad uruguaya y española; Natalia García Freire, de Ecuador; Jacqueline Goldberg, de Venezuela, entre otras.

