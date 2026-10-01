La deuda criptográfica: el riesgo que la mayoría de las organizaciones aún no están midiendo

La mayoría de las organizaciones saben cuántas sedes tienen, cuáles son sus sistemas críticos y qué proveedores soporta su operación. Pero cuántas de esas podrían responder, con la misma claridad, cuántos certificados digitales usan, dónde están sus llaves criptográficas, qué algoritmos protegen sus datos o qué procesos dejarían de funcionar si alguno de esos elementos falla.

Esa brecha tiene un nombre: deuda criptográfica.

No es una vulnerabilidad puntual ni un problema reservado a especialistas. Es la acumulación de mecanismos de cifrado, certificados, llaves, firmas digitales e integraciones que se implementaron para resolver necesidades concretas, pero que no siempre quedaron documentados, actualizados o bajo una responsabilidad clara.

La deuda criptográfica suele pasar inadvertida porque la criptografía trabaja en silencio. Está detrás de una conexión segura, una autenticación, una firma, una transferencia de archivos o una transacción digital. Mientras funciona, nadie pregunta por ella. Cuando falla, se vuelve visible de inmediato.

Un certificado vencido puede impedir el acceso a una aplicación. Una llave mal gestionada puede interrumpir el intercambio de información entre dos sistemas. Un cambio de configuración puede generar rechazos de transacciones o bloquear un proceso crítico. En esos casos, lo que comenzó como un detalle técnico termina convertido en un problema de operación: servicios indisponibles, pagos detenidos, tareas manuales de contingencia, clientes inconformes y equipos trabajando bajo presión.

Por eso, la deuda criptográfica debe mirarse como riesgo operativo. El riesgo no está únicamente en que un mecanismo sea débil frente a un atacante. También está en no saber dónde se usa, quién lo administra, cuándo debe renovarse o qué impacto tendría modificarlo.

Esta realidad adquiere mayor importancia frente a la transición hacia un entorno quantum-safe. La llegada de nuevas capacidades de cómputo obligará a actualizar parte de la criptografía que hoy protege comunicaciones, datos y transacciones. Pero esa migración no empezará con la compra de un algoritmo nuevo. Empezará con preguntas básicas: ¿qué tenemos? ¿Qué protege? ¿Qué es prioritario? ¿Qué no podemos interrumpir?

La respuesta no consiste en intentar cambiar todo al mismo tiempo. Consiste en reducir la incertidumbre. Primero, identificar los activos criptográficos que soportan procesos críticos: pagos, acceso a plataformas, firmas, intercambio de archivos, datos sensibles e integraciones con terceros. Después, asignar responsables, documentar vencimientos y dependencias, y definir un orden de intervención según impacto operativo.

También implica incorporar una pregunta nueva en los proyectos de transformación digital: ¿esta nueva aplicación o integración podrá actualizar sus mecanismos criptográficos sin interrumpir el negocio? Esa es, en esencia, la criptoagilidad. No es un concepto lejano; es la capacidad de modificar lo necesario sin poner en riesgo la continuidad de los servicios.

La conversación tampoco puede quedarse solamente en tecnología. Riesgo, operaciones, cumplimiento, seguridad y negocio necesitan una visión común. El CISO puede conocer el riesgo técnico; operaciones entiende el impacto de una interrupción; negocio conoce qué servicios no pueden detenerse; y la alta dirección debe decidir dónde se asignan recursos y prioridades.

La deuda criptográfica no aparece en los estados financieros, pero sus consecuencias sí: caída de canales, demoras, costos de recuperación, incumplimientos y pérdida de confianza. Esperar a que un certificado venza, una integración falle o una migración urgente revele el problema es la forma más cara de descubrirla.

Una preparación quantum-safe responsable no empieza con promesas sobre el futuro. Empieza con una decisión mucho más práctica: dejar de tratar la criptografía como un detalle invisible y empezar a gestionarla como parte de la operación crítica.

Por Patricia Gutiérrez, CMO Cyte - The PostQ Company