16.3 millones de dólares anuales: los jugosos salarios de los ejecutivos en Estados Unidos

Este aumento no genera demasiados sobresaltos en los accionistas, que este año solo rechazaron en dos casos los planes de remuneración patronal cuando se les planteó el asunto en asambleas, según la empresa ISS-Corporate. En 2021 y 2022, una serie de reveses afectaron a varios grandes nombres corporativos de Wall Street, desde Starbucks y el banco JPMorgan Chase hasta las tecnológicas Intel y General Electric.

Más transparencia

Sin embargo, al momento del movimiento rebelde de los accionistas, la pandemia de coronavirus había sacudido gravemente la economía y los mercados financieros. “Algunos precios (de acciones) habían repuntado, pero no todos”, recordó. Por el contrario, el contexto actual del mercado, en el que Wall Street ha batido decenas de récords desde principios de año, no fomenta las protestas.

La denominada ley Dodd-Frank, nacida de la crisis financiera de 2008 que se expandió por el mundo exige, desde 2011, que las empresas cotizadas en bolsa sometan la remuneración de sus ejecutivos a una votación de los accionistas al menos una vez cada tres años, una disposición conocida como “Say on Pay” (opinión sobre remuneración). La votación es meramente consultiva, pero en caso de una negativa de los accionistas, la gran mayoría de los directorios de las corporaciones renuncian y se modifica el paquete salarial.

“Say on Pay” introdujo transparencia en el mundo empresarial, que “ha abandonado las malas prácticas. Desde este punto de vista, creo que las cosas van mucho mejor”, estimó Rosanna Landis Weaver, de la asociación de defensa de accionistas As You Sow.