Un año después de la llegada del coronavirus a América Latina, la mayoría de los países de la región dejaron lo peor atrás y han aprendido a combatir el virus. Ese no es el caso de Brasil.

Si lo anterior no es suficiente, en las últimas semanas Brasil fue el origen de una nueva cepa del coronavirus que es más contagiosa y mucho más mortal que el virus original.

Por otra parte, a 80 millas de distancia, en Bauru, las medidas han sido casi nulas, a pesar de que la tasa de infección es de las más altas del país y que ya no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Problemas con la vacunación

El país tiene solo unas pocas dosis de la vacuna contra el coronavirus a la mano, no suficientes para cubrir ni siquiera a los grupos prioritarios.

Jonas Donizette, un exalcalde que encabeza una agrupación de 400 jefes municipales, culpa al gobierno federal por no adquirir vacunas. Las ciudades, dice, se están yendo solas para intentar comprarlas, algo que nunca antes había sucedido.

Esta semana, los gobernadores estatales criticaron al gobierno federal por difundir información falsa y “priorizar el conflicto, crear imágenes de bien contra mal y socavar la cooperación”. Los estados de São Paulo, Pernambuco y Rio Grande do Sul han endurecido las restricciones en los últimos días para tratar de detener el contagio.

“Vamos a seguir viendo una gran cantidad de infecciones y muertes durante al menos tres meses, porque no hay nada que lo detenga”, dijo Antonio Carlos Bandeira, director de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Brasil. “No son los encierros que se realizan en un lugar u otro lo que lo evitará. Habría tenido que haber coordinado esto hace mucho tiempo”.

“No te quedaste en casa, no te acobardaste”, dijo Bolsonaro a una multitud de simpatizantes el jueves. “Tenemos que enfrentar nuestros miedos. No más irritabilidad, no más lloriqueos. ¿La gente va a llorar para siempre?”.