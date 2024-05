A medida que se acercan las elecciones, Joe Biden está más conflictivo con la prensa, ¿por qué?

Lejos de atacar únicamente a los medios conservadores, el bando de Biden ha desarrollado una hostilidad particular hacia el The New York Times, un diario prestigioso considerado de centroizquierda. “¿Quién hace la vista gorda ante las mentiras de Donald Trump? ¡The New York Times!”, gritó un portavoz de la campaña de Biden, después de que ese medio desmontara, en febrero, algunas afirmaciones del gobierno sobre la marcha de la economía.