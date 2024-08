Accidente del sumergible Titan: tripulación del submarino tenía claro que iba a morir antes de la implosión

Según la demanda , Nargeolet, conocido como “Mr. Titanic”, participó en 37 inmersiones al lugar del naufragio, la mayor cantidad de buceadores del mundo. Se le consideraba una de las personas más informadas del mundo sobre el famoso naufragio. Los abogados de su patrimonio dijeron en una declaración enviada por correo electrónico que el “sumergible condenado” tenía una “historia problemática” y que OceanGate no reveló datos clave sobre el buque y su durabilidad.

Una foto sin fecha muestra el sumergible turístico que pertenece a OceanGate comienza a descenso en un mar. (Photo by Ocean Gate / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images