Al menos 20 soldados indios muertos en un enfrentamiento con China

Un militar indio en la región indicó a la AFP que no hubo intercambio de disparos. "No se utilizó ningún arma de fuego. Hubo combates cuerpo a cuerpo violentos", dijo esta fuente que no quiso ser identificada porque no está autorizada a hablar con la prensa.

Las tropas de las dos potencias nucleares han estado inmersas desde principios de mayo en varios enfrentamientos a lo largo de la frontera común, principalmente en Ladakh, y reforzaron con miles de soldados su presencia en ambos lados.

Una crisis que las dos partes dicen querer "resolver pacíficamente" por la vía diplomática.

Tras las negociaciones entre generales de los dos ejércitos hace unos diez días, empezó un proceso de desmilitarización en algunas zonas de disputa en altitud en Ladakh.

Por su parte, el portavoz chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo que las tropas indias habían atravesado la frontera y "provocado y atacado a personal chino, lo cual provocó un grave enfrentamiento".