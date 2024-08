Alberto Fernández: chats y fotos tienen contra las cuerdas al expresidente argentino por maltrato su expareja. “Todo el tiempo me golpeas”

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘Qué me hiciste’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”, narró la mujer en declaraciones a la Justicia. De inmediato, el juez se preguntó por qué la seguridad de la primera dama no hizo nada frente a los maltratos. Además, se conoció que tuvo que usar grandes cantidades de maquillaje para tapar las marcas de los golpes.

Antes de la etapa final, cuando Fernández volvía de la sede de gobierno, la Casa Rosada, era frecuente que en horas de la noche hablara con Yáñez y la golpeara con la mano abierta. En los chats, la mujer mostró cómo vivía con los habituales maltratos del presidente. “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”, le reclamó.