“No he golpeado a Fabiola”: expresidente argentino Alberto Fernández niega graves acusaciones de su exesposa

El expresidente argentino Alberto Fernández, al que su antigua pareja Fabiola Yáñez denunció por golpearla en varias ocasiones, afirmó no haber “sido autor de ninguno de estos hechos”, en una entrevista publicada este martes por el diario español El País.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, afirmó Fernández en una entrevista concedida en Buenos Aires. “No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirles a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”, insistió el exmandatario peronista, que gobernó Argentina entre 2019 y 2023.

Alberto Fernandez, expresidente de Argentina. | Foto: REUTERS

“Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, añadió el político de 65 años en la entrevista. Fabiola Yáñez vive en Madrid con su hijo pequeño, fruto de su relación de más de una década con el antiguo presidente.

El 6 de agosto, esta experiodista y presentadora denunció a Fernández por violencia física y psicológica, y un juez argentino ordenó reforzar la protección de la mujer en España y prohibió al expresidente salir de Argentina.

El caso ha sacudido al país sudamericano, sobre todo desde la publicación por el portal de noticias Infobae de imágenes de Yáñez con marcas de golpes en su brazo y en su rostro y chats que comprometen al exmandatario. Tanto el actual presidente, Javier Milei, un rival político, como la también peronista y exjefa de Estado Cristina Kirchner, antigua aliada, repudiaron a Fernández por los presuntos hechos que se le atribuyen.

Los chats que lo incriminan

La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte del exmandatario Alberto Fernández (2019-2023) a quien denunció por violencia de género, según una entrevista que publicó este sábado el portal informativo Infobae. “Tengo que resguardarme, tengo miedo”, afirmó Yáñez.

El juez argentino que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la ex primera dama en Madrid, donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

“Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, dijo Yáñez refiriéndose a Fernández. Se trata de la primera entrevista que brindó la experiodista de 43 años desde que presentó una denuncia contra Fernández por violencia de género tras salir a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro.

“Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. “Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió”, apuntó.

“Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”, dijo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández, cuya imagen no se ve, mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.

Yáñez también aseguró que sufrió “acoso telefónico y terrorismo psicológico” de parte del exmandatario y que no recibió ayuda pese a que “muchas personas” sabían de la supuesta situación de violencia en la pareja mientras ambos convivían en la residencia presidencial de Buenos Aires.

La justicia allanó la vivienda del Fernández en Buenos Aires y secuestró su teléfono móvil, así como le impuso medidas de restricción como prohibir su salida del país, según fuentes judiciales citadas por la prensa local. El caso sacudió a todo el arco político, especialmente al opositor peronismo.

La exmandataria y exvicepresidenta de Fernández, Cristina Kirchner, afirmó en la red social X que su compañero de gobierno “no fue un buen presidente”. Además, consideró que las imágenes que se revelaron sobre el caso “delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”.

Infobae publicó en la noche del pasado jueves, 8 de agosto, imágenes de Fabiola Yáñez con golpes en su brazo y en su rostro y chats que comprometen al exmandatario que gobernó entre 2019 y 2023.

En una de las conversaciones entre el exmandatario y su exesposa se detalla la manera en la que Fernández trata de evadirla y ella le reclama constantemente ante los golpes que recibió en varias ocasiones.

En una de las conversaciones entre el exmandatario y su exesposa se detalla la manera en la que Fernández trata de evadirla. | Foto: Getty Images

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”, decía ella.

Fabiola Yáñez dio detalles de la violencia que sufrió por parte de Alberto Fernández https://t.co/4mtp922JFx pic.twitter.com/wV3vtNywNx — infobae (@infobae) August 11, 2024

Estos son algunos de los apartes de esos chats en los que se muestra cómo Yañez fue víctima de violencia de género:

Fabiola Yáñez (F. Y.): Ya iré.

Alberto Fernández (A. F.): Me siento mal físicamente.

F. Y.: Esto no funciona así todo el tiempo, me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación.

A. F.: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “Venís golpeándome hace tres días seguidos” https://t.co/YtFJusQpab pic.twitter.com/EIBiuwLUgj — infobae (@infobae) August 9, 2024

El caso ha acaparado la agenda mediática y las conversaciones de los argentinos y suscitó una ola de repudio hacia Fernández. | Foto: AFP

F. Y.: Me volvés a golpear. Estás loco.

A. F.: Me siento mal.

F. Y.: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

A. F.: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal.