Arrestan a una mujer por inhalar desodorante mientras conducía

Desde el condado de Martin, en Florida, Estados Unidos, se conoció una historia que está siendo viralizada por ser considerada como un caso insólito, ya que las autoridades de esta zona afirmaron haber arrestado a una mujer que fue encontrada, al parecer, inhalando desodorante en su carro mientras conducía.

La mujer de 31 años, identificada como Katherine Theodore, fue detenida por las autoridades en la Florida y acusada de DUI (Driving under the influence), es decir que la señalaron por estar conduciendo bajo el efecto de sustancias, en este caso, por haber inhalado varias latas de desodorante Right Guard, justamente antes de emprender su viaje en automóvil.

Según el reporte policial, en medio de una parada del tráfico en la SE Federal Highway y Carroll Street, los agentes de policía se percataron que del carro de Theodore se emitía un fuerte olor, por lo que la detuvieron y le preguntaron qué sucedía, a lo que la mujer tardó en dar una razón coherente, al final solamente habría recalcado que le gustaba el olor, por lo que lo usaba con frecuencia.

Mientras los agentes revisaban el automóvil, se dieron cuenta que habían varias latas vacías del desodorante en todo el vehículo, además, esta la mujer tenía un comportamiento “deteriorado”, por lo que habrían comenzado a interrogarla y, en medio de la investigación, Theodore habría revelado que además de inhalar el desodorante, también había ingerido alcohol antes de comenzar a conducir.

Ante la confesión, las autoridades habrían procedido a arrestarla y, posteriormente fue llevada a la cárcel en el condado de Martin. Al parecer, este sería el arresto número 65 desde el inicio del año en esta zona de Estados Unidos, por la conducción bajo algún tipo de sustancia, ya sean drogas, alcohol, o cualquiera que pueda alterar los sentidos y provocar un accidente de tránsito.

Niño de 5 años agrede a una profesora en un colegio de la Florida

Desde una escuela primaria en Florida, Estados Unidos, una maestra resultó herida tras un golpe proporcionado por uno de sus estudiantes de cinco años.

Según el reporte de la Policía, los hechos ocurrieron en la escuela Pines Lakes, y la profesora identificada como Trisha Meadows habría sido encontrada en un estado de aturdimiento por parte de los socorristas, quienes la llevaron de inmediato al Memorial Regional Hospital de Hollywood.

Al parecer, la mujer no podía ni responder preguntas a las autoridades, aunque respiraba regularmente, estaba en un estado de desmayo. Por el momento, esta docente habría quedado hospitalizada tras el impacto del ataque.

El informe policial describió la escena como un asalto agravado, en el participaron dos estudiantes de 4 y 5 años, respectivamente.

“El incidente comenzó cuando dos estudiantes en el salón de clases, de 4 y 5 años, comenzaron a tirar cosas alrededor del salón y a los maestros, además de voltear las sillas”, indicó la Policía en su reporte, explicando la situación. Al parecer, luego de esto, la maestra habría sacado del aula al estudiante mayor, quien al regresar se abalanzó sobre ella haciendo que esta se golpeara la cabeza y proporcionándole otras lesiones.

“Él corrió, atacó y saltó sobre ella con todo el peso de su cuerpo. Se cayó y se golpeó la cabeza, lo que le provocó lesiones y otras lesiones corporales en las que necesitará cirugía”, afirmó Ana Fusco, quien es la presidenta del sindicato de maestros de Broward, explicando el estado de salud de la maestra, además de la forma como esta fue golpeada.

Además, agregó que esta no era la primera vez que el estudiante atacaba a la profesora. Sin embargo, también se recalcó que el alumno no será acusado por agredir a la maestra, esto luego de haber estado en un proceso en el que podría haber sido acusado de agresión con agravantes de manos, puños y pies.