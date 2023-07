¿Asesinato o accidente? Madre e hijo mueren al caer por la borda de un barco desde 20 metros de altura en extrañas circunstancias

Una versión dice que ella se lanzó al agua para salvar al pequeño, pero videos de ese momento no concuerdan con ello.

Un viaje entre Suecia y Polonia en ferry por el Mar Báltico se desarrollaba con total normalidad hasta que se desató una tragedia que hoy enluta a una familia.

Un niño de siete años cayó por la borda, desde una altura de unos 20 metros. Al querer salvarlo, su madre se lanzó al agua y terminó perdiendo la vida. Esa fue, al menos, la apreciación inicial.

No obstante, Agnieszka Zembrzycka, una vocera de Stena Line, le dijo a la prensa polaca que las grabaciones del circuito cerrado de televisión del barco no concuerdan con esa versión de los hechos.

Los últimos no han sido los mejores días para la Stena Line, ya que otro de sus barcos, el Stena Superfast VIII, se vio afectado por un incidente similar al día siguiente, es decir el sábado pasado. Foto: Instagram @stenalinepolkska. - Foto: Foto: Instagram @stenalinepolkska

Como se lo dijo a The Associated Press el portavoz de la Administración Marítima Sueca, Jonas Franzen, ambos eran de nacionalidad polaca, pero no han sido identificados.

También se informó que el escenario de la desgracia fue el ferry Stena Spirit, de la empresa Stena Line, para el cual la historia no concluye ahí, pues la policía inició una investigación por asesinato, como lo registró también la agencia de noticias estadounidense.

Al conocerse el accidente, que sucedió hacia las 4:20 de la tarde, la tripulación desató un operativo urgente para rescatar a la madre, de 38 años, y su hijo, de siete.

Barcos y helicópteros de Suecia y de unidades de la Otan que se encontraban en la zona colaboraron en el dispositivo.

Una hora después de que ambos cayeran, fueron sacados del mar y trasladados por separado en helicóptero a un hospital en la ciudad sueca de Karlskrona, que era el destino final de la travesía luego de partir de la localidad polaca de Gdynia.

Anders Olsson, que viajaba en el helicóptero con la mujer, le dijo a la radio sueca el viernes que ella “no respondía” pese a que le brindaron los primeros auxilios.

Las alarmas se encendieron porque la tripulación afirma que los videos del circuito cerrado de televisión no concuerdan con la versión inicial de los hechos. Foto: Instagram @stenalinepolkska - Foto: Foto: Instagram @stenalinepolkska

En el hospital, a pesar de más esfuerzos por parte de los médicos, fue imposible salvarles la vida y fueron declarados muertos, como se lo explicó el portavoz de la policía polaca, Mariusz Ciarka, al canal de televisión TVN24.

El caso ya hace titulares en varios países, debido a que hay serias dudas sobre cómo pudo el niño caer del ferry a tal altura.

Así las cosas, las autoridades tanto de Suecia como de Polonia emprendieron dos investigaciones separadas por asesinato.

Un tercer país, Dinamarca, también realiza sus propias pesquisas, ya que la embarcación está registrada en ese país.

“El propósito de la investigación es tratar de aclarar qué pasó”, recalcó la fiscal sueca Stina Brindmark.

Los últimos no han sido los mejores días para la Stena Line, ya que otro de sus barcos, el Stena Superfast VIII, se vio afectado por un incidente similar al día siguiente, es decir el sábado pasado.

Las autoridades tanto de Suecia como de Polonia emprendieron dos investigaciones separadas por asesinato, para aclarar lo que pasó en los últimos instantes de vida de a madre y su hijo. Foto: Instagram @stenalinepolkska - Foto: Foto: Instagram @stenalinepolkska

Hacia las 5:50 de la tarde un pasajero también cayó por la borda y perdió la vida.

El accidente se presentó durante una travesía entre Belfast, capital de Irlanda del Norte, y el puerto escocés de Cairnryan, cerca del cual ocurrió el siniestro.

Un helicóptero de la Guardia Costera condujo al viajero al University Hospital, en Ayr, pero no fue posible salvarle la vida.

Las autoridades informaron que una investigación procurará establecer las circunstancias que llevaron al trágico final, aunque, al contrario del caso de la madre y el niño, no hay indicios que sugieran algo sospechoso.