Insólito: un hombre cayó de un crucero y fue encontrado vivo en México. Esto fue lo que ocurrió

Un hombre que había desaparecido de un crucero que desapareció durante un crucero de la compañía estadounidense Carnival, fue hallado al día siguiente, en las aguas del golfo de México. El hallazgo fue hecho por la guardia costera de Estados Unidos. De acuerdo con el testimonio de hermana, el hombre fue visto por última vez en el bar del barco, tras ausentarse para ir al baño.

Según el medio mexicano Telemundo, que reporta la noticia, el barco había zarpado la mañana del miércoles en vísperas de Día de Gracias o Thanksgiving. El barco se dirigía desde Nueva Orleans hacia las costas del Caribe.

Milagro de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias)

Ambos hermanos se dirigían en el crucero, a celebrar el Día de Acción de Gracias en su lugar de destino. Aproximadamente a las 11:00 de la noche, el hermano se fue al baño y no regresó.

Pasaban las horas y no volvía, así que buscaron al hombre en su camarote y en otros espacios del barco, que llevaba 3.000 pasajeros, pero no lo encontraron. Al día siguiente, en Día de Acción de Gracias, jueves 24 de noviembre hacia el medio día, la hermana denunció la desaparición del hombre de 28 años, las autoridades en el barco comenzaron a buscarlo entre los huéspedes con una foto del sujeto, sin embargo no obtuvieron ninguna información.

Alrededor de las 2:00 p. m. se realizó una inspección final sin éxito, tras lo cual se dio un anuncio a los pasajeros del barco y se les hizo saber que la llegada se retrasaría. Después de eso el barco se dio la vuelta. De acuerdo con las declaraciones del vocero de Carnival, Matt Lupoli, el barco volvió para apoyar la búsqueda: “Carnival Valor volvió sobre su ruta para apoyar la búsqueda y el rescate”.

El barco se contactó entonces con la Guardia Costera, haciéndoles saber que un pasajero estaba desaparecido. En ese momento, a la búsqueda del hombre se unieron varias tripulaciones, por aire y mar, según describe CNN.

Alerta en 300 kilómetros

Se emitió una alerta a todos los marineros que se encontraban en el Golfo de México, incluyendo un pequeño bote Venice, una ciudad en la Florida. También partieron varios helicópteros desde Nueva Orleans y aviones desde Clearwater, también en la Florida y Mobile, en el estado de Alabama.

Hasta 300 kilómetros se extendió la búsqueda en el golfo, de acuerdo con las declaraciones del teniente Seth Gross, coordinador de búsqueda y rescate de la Guardia Costera a CNN, tenían que buscar al hombre extraviado, a pesar de las bajas temperaturas del agua.

Cerca de las 8:35 p. m. vieron desde otra de las embarcaciones que se encontraba desde el agua, finalmente habían localizado al hombre. La tripulación del helicóptero MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera de Nueva Orleans se dirigió al lugar y “subió al hombre al helicóptero”.

Al ser interrogado, el hombre estaba consciente, sabía que se había caído por la borda, conocía su nombre y sus condiciones, pero presentaba signos de hipotermia, de shock y deshidratación, a pesar de que lograba comunicarse.

“El hecho de que pudiera mantenerse a flote y sobre la superficie del agua durante un período de tiempo tan prolongado, es algo que no se puede dar por sentado y ciertamente es algo que se quedará conmigo para siempre”, dijo Gross a CNN.

Probablemente el hombre se mantuvo en el agua por más de 15 horas. De acuerdo con el funcionario Gross, en su carrera de 17 años jamás había conocido de alguien que hubiera sobrevivido a un tiempo tan largo en el agua, en esas condiciones. “Creo que se sale por completo de la normalidad; realmente muestra que la voluntad de vivir, es algo que debes tener en cuenta en cada caso de búsqueda y rescate”.