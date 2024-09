Así quieren tumbar a Maduro: él es Erik Prince, fundador de los mercenarios ‘Blackwater’, que pide dólares para “liberar” a Venezuela

Una campaña en internet toma cada vez más fuerza. En el mundo digital se vive una cuenta regresiva que dio inicio a una colecta que promete “la caída” del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el pedido de un ex Navy SEAL de “votar con dólares”, noticias falsas y un llamado del mandatario izquierdista a “pulir los fusiles”. Parece una película, pero es real.

“ A lo largo de los años, Prince -un antiguo contratista de la CIA que es más conocido como fundador de la empresa militar privada Blackwater y cuya hermana, Betsy DeVos, fue secretaria de Educación de Trump- ha estado al centro del debate público debido al historial de violencia de Blackwater en todo el mundo y sus subsiguientes aventuras al entrenar y armar a fuerzas extranjeras ”, sostiene una investigación del diario The New York Times .

“Las personas que están más cerca del trono, que están más cerca del robo y la corrupción, no quieren que eso desaparezca (Maduro), pero hay suficientes patriotas venezolanos en cargos militares que creo si ellos toman la decisión correcta, no se necesitaría mucho para desencadenarlo”, señaló sobre una posible rebelión militar de las fuerzas armadas contra Maduro.

“La voz del pueblo que ha esperado pacientemente, pero que hoy se levanta con fuerza y determinación. No representamos a ninguna figura externa, somos los mismos venezolanos que hemos resistido, soportado y perseverado. Nuestro movimiento es la cristalización del deseo colectivo de libertad, un grito que nace desde lo más profundo del corazón de cada ciudadano que sueña con un futuro mejor”, sostiene la página web.

En los días previos, cuatro estadounidenses -uno de ellos militar activo-, dos españoles y un checo fueron arrestados, mientras las autoridades denuncian un plan para asesinar a Maduro y otros altos funcionarios. ‘Ya Casi Venezuela’, por la cual ninguna organización ha asumido responsabilidad, no ha dado información sobre qué iniciativas pretende financiar.

Maduro le advirtió a Guterres de “amenazas” en redes sociales, donde “promueven, incluso, la recolección de fondos para la realización de atentados contra la institucionalidad”. “Este señor Erik Prince, amenazando (...). Nosotros no estamos desarmados”, reaccionó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino. “Van a recibir una respuesta contundente, en primera línea, de la Fuerza Armada”. El chavismo denuncia con frecuencia conspiraciones.

Diosdado Cabello afirmó que no usarán mas las redes sociales | Foto: TWITTER

En la cuenta en X de ‘Ya Casi Venezuela’, algunos se mostraban esperanzados, otros escépticos. “Yo me anoto, el que no arriesga no gana”, escribió un usuario. “Lo que faltaba”, cuestionó otro.