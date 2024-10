Así viven miles de personas en Beirut, Líbano, la guerra entre Israel y Hezbolá: “Gente conmocionada y llena en pánico”

“¿Cómo está usted?”, en el Beirut de hoy, esta pregunta tan banal se responde con un silencio, una sonrisa cansada, a veces con lágrimas. Agotados por años de crisis, aturdidos por la guerra, los libaneses “ya no pueden más”, comentan preocupados expertos en salud mental.

Y también despiertan traumas, viejos y no tan viejos: la espantosa explosión del puerto en 2020, la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá y la interminable guerra civil, que se alargó de 1975 a 1990.

¿Golpe de gracia?

La angustia se extiende más allá de las zonas de guerra, donde los civiles, aterrorizados, lo están pagando caro. Rita Barotta, una profesora de Comunicación de 45 años, vive cerca de Jounieh, una ciudad cristiana “tranquila” al norte de Beirut. Allí no se siente la guerra, pero, aun así, asegura que no tiene “palabras para definir lo que está pasando”.

“Hace un año que no vivo en mi casa”: mujer que sobrevivió a los ataques de Hamás del 7 de octubre cuenta su experiencia en SEMANA

Contexto: “Hace un año que no vivo en mi casa”: mujer que sobrevivió a los ataques de Hamás del 7 de octubre cuenta su experiencia en SEMANA

“Ya no sé ni cómo era el ‘yo’ que existía hace 15 días. Comer, dormir, cuidar de mis plantas, eso ya no existe”, explica la mujer, que se ha volcado en la ayuda a los desplazados . “Es otro yo el que funciona. Lo único que existe ahora es cómo puedo ayudar”.

Por teléfono, día y noche, encuentra alojamiento para personas que están en la calle, les indica en qué escuelas se pueden refugiar, busca medicinas... “ Si paro cinco minutos, tengo una sensación de vacío total”, cuenta Barotta. Ponerse en acción es la única manera de no terminar “abrumada y petrificada”.

Para ella, que casi perdió a su madre en la explosión del puerto y que aún recuerda muy vívidamente la guerra de 2006, “lo que ocurre hoy no es solo un trauma que se despierta, es un sentimiento de injusticia inmenso. ¿Por qué vivimos esto? No sé, ¿es esto el golpe de gracia?”

Somníferos

“Los libaneses tienen una muy fuerte capacidad de resiliencia”, asegura, citando, la importancia crucial del apoyo familiar, religioso o de la comunidad. “Pero este fenómeno de acumulación de estrés hace que se colme el vaso... Desde hace años, movilizamos nuestros recursos físicos, psíquicos, financieros. La gente ya no puede más”, agregó.

El médico también ha constatado un aumento del consumo de somníferos. “La gente quiere dormir”, explica, y tomar una píldora es lo más sencillo cuando uno no tiene ni tiempo ni dinero para ir a consulta. “Mucha gente no tiene acceso a los servicios de salud mental”, apunta Carine Nakhle. Las consultas privadas cuestan unos 100 dólares, un coste que muchos libaneses no se pueden permitir.