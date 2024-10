“Quiero que traigan de vuelta a mi padre y a mi tío”: desgarradores testimonios de los niños de los secuestrados por Hamás

Un año después de ser secuestrada en el kibutz Beeri, en Israel, el dolor del cautiverio resuena en la voz de Emily Hand, una niña de 10 años que vive con el trauma de haber sido rehén del movimiento palestino Hamás. “Detrás de mi casa, el cielo cayó. Durante un año no he podido respirar, ni un minuto. Pero dicen que una tormenta no te golpea dos veces, ya perdí el miedo en el campo detrás de mi casa”, canta Hand.