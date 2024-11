Wanderley no pudo ingresar a las instalaciones del Tribunal brasileño y por esto tomó la decisión de inmolarse. Minutos antes se había presentado la explosión de un carro, que también estaba registrado a nombre de él. Las informaciones preliminares indican que el atentado fue un suicidio, pues no se presentaron heridos ni fallecidos en el lugar. “Primero hubo la explosión de un auto. Después, un ciudadano se aproximó al Supremo Tribunal Federal, intentó entrar, no lo logró y ocurrió la explosión en la puerta”, dijo en conferencia de prensa la gobernadora en funciones de Brasilia, Celina Leão.