Ataques rusos contra hospitales y ambulancias en Ucrania dejan 10 muertos: OMS

La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó este miércoles que al menos 10 personas han muerto y 16 han resultado heridas durante 18 ataques en Ucrania contra centros sanitarios y ambulancias.

“Estos ataques privan a comunidades enteras de atención sanitaria”, advirtió el director general de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa desde la sede del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

Por ello, ha vuelto a pedir a Rusia que resuelva “esta crisis de forma pacífica” y que “permita el acceso seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria a quienes la necesitan”. “Una resolución pacífica es posible”, ha insistido.

Entre tanto, el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, señaló que hasta “1.000 centros de salud de diferente tamaño están en primera línea de la guerra o a menos de 10 kilómetros”.

“Así que, en efecto, el sistema sanitario se está viendo envuelto en este conflicto”, precisó.

De hecho, alertó que “algunos hospitales están siendo abandonados por las autoridades ucranianas porque sencillamente no pueden funcionar y se intenta trasladar el equipo hospitalario y trasladar a los médicos y a las enfermeras”.

“Esto se está convirtiendo en una respuesta sanitaria extremadamente compleja. Enviar suministros a los hospitales está muy bien, pero los hospitales necesitan energía. Necesitan agua limpia. Necesitan ingenieros para poder ayudar. Necesitan combustible”, resaltó.

Igualmente, el experto de la OMS indicó que las condiciones que se están produciendo con la guerra en Ucrania “son los peores ingredientes posibles para la amplificación y propagación de enfermedades infecciosas”.

“No importa si es covid-19, no importa si es polio, no importa si es sarampión... Pones a esa cantidad de gente desesperada, mujeres y niños hacinados, gente en sótanos, gente estresada, gente que no come, que no duerme”, aseguró.

Y agregó que “estas son las condiciones en las que los sistemas inmunológicos son débiles, las defensas de la gente son bajas. Las enfermedades infecciosas pueden arrasar con las poblaciones de esta manera. Lo hemos visto y lo seguimos viendo”.

Entre tanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que algunos de los problemas de salud que están observando en las más de 2 millones de personas refugiadas procedentes de Ucrania son “la hipotermia y la congelación, las enfermedades respiratorias, la falta de tratamiento para las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y los problemas de salud mental”.

Un miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania observa las destrucciones luego de un bombardeo en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el 8 de marzo de 2022. - Foto: AFP

Hasta ahora, la OMS ha entregado 81 toneladas métricas de suministros y está estableciendo una reserva de suministros para los centros sanitarios de toda Ucrania, especialmente en las zonas más afectadas.

“Ayer entregamos 5 toneladas métricas de suministros médicos a Kiev para apoyar la atención quirúrgica de 150 pacientes y otros suministros para gestionar una serie de patologías para 45.000 personas durante un mes. Hoy se distribuirán más suministros, y tenemos 400 metros cúbicos de suministros a la espera de ser transportados a Ucrania desde nuestro centro logístico en Dubai”, puntualizó.

Bajas militares aumentan vertiginosamente en Ucrania

Tras dos semanas de ofensiva rusa en Ucrania, el balance humano y material del conflicto militar más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, aumenta vertiginosamente: alud de muertos, éxodo de refugiados y gran número de equipos destruidos.

Se ha señalado que el elevado número de víctimas tras dos semanas de conflicto atestigua su intensidad.

Aunque la precaución se impone a la hora de analizar los datos disponibles, Rusia, que ha movilizado más de 150.000 soldados, enfrenta sin dudas grandes pérdidas.

El único informe oficial ruso disponible, publicado el 2 de marzo, habla de casi 500 soldados muertos y 1.600 heridos en sus filas, una media de unos 80 fallecidos y 260 heridos al día. Las cifras parecen subestimadas.

El cuerpo de un militar está cubierto de nieve mientras un hombre toma fotos de un vehículo lanzacohetes múltiple del ejército ruso destruido en las afueras de Kharkiv, Ucrania. (Foto AP/Vadim Ghirda) - Foto: AP

El martes, Estados Unidos estimó que entre 2.000 y 4.000 rusos murieron en combate, es decir entre 153 y 307 fallecidos por día.

Con la proporción de tres heridos por cada muerto anunciada por Moscú, el ejército ruso contaría en este caso entre 6.000 y 12.000 heridos.

A modo de comparación, unos 4.000 soldados estadounidenses murieron en Irak entre 2003 y 2021. En Afganistán, 2.500 militares estadounidenses no regresaron a casa en dos décadas de conflicto con los talibanes.

Alta intensidad

Con el conflicto en Ucrania, “el mundo descubre de nuevo el combate de alta intensidad”, comenta Pierre Razoux, director académico de la Fundación Mediterránea de Estudios Estratégicos (FMES).

Razoux recuerda que ya se alcanzó ese nivel de desgaste durante la guerra de Chechenia (1994-1996) o la guerra árabe-israelí del Yom Kipur (1973), en la que “los israelíes tuvieron 3.000 muertos y 9.000 heridos en tres semanas”.

“Durante la guerra entre Irán e Irak, las cifras llegaron a alcanzar los 1.000 muertos diarios en las grandes ofensivas”, explica, sobre este conflicto de los años 80.

En Ucrania, el número de muertos podría aumentar si los rusos entran en las grandes ciudades, donde las fuerzas ucranianas, atrincheradas, tendrán importantes ventajas tácticas.

“Si las fuerzas ucranianas siguen infligiendo bajas al ejército ruso al ritmo actual, Putin tendrá que empezar a pensar en una estrategia de salida viable”, afirma Gustav Gressel, en una nota del centro de reflexión Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

Por su parte, Kiev no ha informado de sus bajas. Moscú afirmó a inicios de marzo que habían perdido la vida 2.800 soldados ucranianos.

Cientos de blindados destruidos

Blindados en llamas, destruidos, camiones abandonados en las carreteras. Las imágenes muestran importantes daños en equipos militares.

Un sobrestimado balance del ministerio ucraniano de Defensa sobre las pérdidas rusas informa de 81 helicópteros, 317 tanques, mil vehículos blindados, 120 cañones de artillería, 28 vehículos de defensa aérea, 56 vehículos lanzacohetes, 60 camiones cisterna, siete drones y tres buques.

El sitio oryxpioenkop.com, que sólo registra las pérdidas materiales ucranianas y rusas documentadas, señalaba el miércoles que Rusia perdió 151 tanques, casi 300 blindados, 10 cazas y 11 helicópteros, frente a los 46 tanques, casi un centenar de blindados, cinco cazas y dos buques perdidos por Ucrania.

Civiles muertos y exiliados

El conflicto lanzado el 24 de febrero provocó una de las mayores crisis humanitarias del continente.

Más de dos millones de personas huyeron para refugiarse en el extranjero, sobre todo en Polonia, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur). Europa espera recibir hasta cinco millones de refugiados.

El aumento de los bombardeos en Ucrania augura un mayor número de civiles fallecidos.

Desde el inicio de la guerra, al menos 474 murieron y 861 resultaron heridos, según el último recuento de la ONU, que subraya que sus cifras son probablemente inferiores a la realidad.

*Con información de Europa Press y AFP

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.