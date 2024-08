Bangladés: así fue como la gente sacó a su mandataria tras las cuestionadas elecciones y pretender seguir a la brava en el poder

Su último mandato, que comenzó en enero, estuvo marcado por el boicot de la oposición a las elecciones que denunció que no fueron libres ni justas.

Un auge de la economía

Bangladés pasó de ser uno de los países más pobres del mundo al momento de su independencia, a registrar tasas de crecimiento de más del 6% desde 2009. Con este auge la pobreza ha disminuido y ahora un 95% de sus 170 millones de habitantes tienen acceso a la electricidad y el ingreso per cápita igualó al de India en 2021.

Represión de la disidencia

Durante las movilizaciones, Hasina defendió su gobierno afirmando que trabajó por el país y recorrió las áreas de la capital donde los disturbios generaron destrozos. “Durante 15 años, he trabajado para construir este país”, declaró a la prensa. “¿Qué no he hecho por el pueblo?”.