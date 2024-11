Benjamin Netanyahu: controversia mundial por la orden de captura de la CPI contra el primer ministro de Israel

El excanciller israelí Yigal Palmor expresó fuertemente el dolor que representa la intervención de la CPI en la guerra que se libra con Hamás. “Es una fecha que vivirá en la infamia”, le dijo al Jerusalem Post. El diplomático criticó la declaración de la CPI que, según él, no deja ver que exista alguna posibilidad de un juicio justo. “La culpabilidad de Netanyahu y Gallant se presenta como un hecho establecido”, asegura.

Palmor dijo de frente lo que muchos piensan, pero no expresan. Con la orden de arresto a Netanyahu se cruzó esa línea invisible que había hecho que por años la CPI solo se encargara de los más oscuros personajes de los regímenes antidemocráticos, especialmente de los atroces líderes africanos, en los que “el sistema de justicia depende sobre la intervención internacional”.

Tras la orden de arresto a Netanyahu, el diario The New York Times hizo un listado de quiénes son esos líderes que han caído en la lista negra de la CPI. El más poderoso hasta ahora ha sido Vladímir Putin, quien también tiene orden de arresto en el marco de la invasión a Ucrania. Por cuenta de esto, Putin no puede pisar el suelo de más de 120 países en donde la CPI tiene jurisdicción.