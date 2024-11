Con el mundo en sus manos: Donald Trump prometió acabar las guerras en Ucrania y Medio Oriente, ¿lo logrará?

Trump se jacta de que durante su primera presidencia, comprendida entre 2017 y 2021, no se inició ninguna guerra en el mundo, pero ahora con enfrentamientos en Ucrania y un conflicto en Medio Oriente que parece ir en escalada, el nuevo mandatario tiene mucho trabajo. “Ya sabes, no tuvimos guerras en cuatro años. No tuvimos guerras”, dijo en su discurso de victoria tras las elecciones del martes.