Benjamin Netanyahu reconoció “descenso drástico” en envíos de armamento de Estados Unidos a Israel

“ Durante semanas hemos pedido a nuestros amigos americanos que aceleren los envíos . Lo hicimos una y otra vez. Lo hicimos al más alto nivel, a todos los niveles, y quiero subrayar que lo hicimos en privado. Nos han dado todo tipo de explicaciones, pero la situación fundamentalmente no ha cambiado”, explicó Netanyahu al inicio del Consejo de Ministros semanal.

“Algunas (armas) han ido llegando a cuentagotas, pero el grueso del armamento no ha llegado”, dijo el mandatario israelí, recoge The Times of Israel.