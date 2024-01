Bukele lleva su campaña para la reelección más allá de las fronteras de El Salvador con un mensaje a Milei: “tiene un reto muy grande”

El segundo problema que tiene es que “se va a enfrentar con un sistema que no está de acuerdo con él”.

“Yo se lo dije a él (Milei), que le deseaba suerte, que le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos, el obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil”, subrayó.

Bukele arremete contra la CIDH

Bukele explicó que para transformar la realidad de El Salvador iniciaron cambiando las leyes, removieron jueces y fiscales y su partido ganó la mayoría en el Congreso, añadiendo que no solo recibieron críticas “sino que nos condenaron públicamente”.