Candidato del partido de Guaidó se retira de las primarias de la oposición venezolana y respalda a María Corina Machado

Henrique Capriles renuncia a su candidatura para elecciones primarias de la oposición en Venezuela

Capriles, que enfrentó a Hugo Chávez en 2012 y a Maduro un año después, no puede ejercer cargos públicos desde 2017 por supuestas “irregularidades administrativas” durante su gestión como gobernador del estado Miranda, que abarca parte de Caracas. Al inscribir su nombre dentro de las internas ya pesaba sobre él esta sanción, que se extiende por 15 años.

“La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral”, indicó en una carta difundida en sus redes sociales. “Sabemos que es una inhabilitación inconstitucional, ilegal, arbitraria, pero está allí, impuesta por un gobierno no democrático”.