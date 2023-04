La reacción de Guaidó se conoció después de que Maduro dejara entrever una suerte de burla frente a la no definición e fecha para las elecciones presidenciales.

“Maduro, pon una fecha. Te vamos a derrotar”: Guaidó pide no ‘jugar’ con las elecciones y definir calendario

Un llamado directo a Nicolás Maduro, actual dirigente de Venezuela, ha elevado el otrora presidente interino de ese país, Juan Guaidó, para exigir respeto de cara a la cita electoral que debe ser programada para este 2023, donde los venezolanos deberán acudir a las urnas para la elección del mandatario para el próximo periodo constitucional.

“Maduro: ¡pon la fecha! Te vamos a derrotar”, señala Guaidó a través de sus redes sociales, a modo de exigencia, luego de que en un reciente pronunciamiento en plaza pública, y en tono burlón, Nicolás Maduro Moros hiciera mofa de los intentos de la oposición por organizarse y definir un candidato para las elecciones presidenciales, afirmando a su vez sobre estas que “no sabemos si serán este año o el próximo”, en una clara falta de seriedad de cara al pueblo venezolano, y en una nueva muestra de su irrespeto a la democracia de su país, luego de la forma en la que años atrás se hizo reelegir en medio de unos comicios faltos de garantías para los otros aspirantes.

Guaidó aspira a volver al a presidencia de su país. - Foto: AP

“Cualquiera sea la fecha te vamos a enfrentar”, sentencia en su publicación el precandidato presidencial por el partido Voluntad Popular, quien advirtió que Maduro nuevamente ha puesto en marcha un plan traposo para continuar en el poder.

“No juegues sucio o con trampas que tanto te gusta”, sentenció Guaidó, a tiempo de que hizo un claro llamado a Maduro sobre las elecciones: “deja que los venezolanos mismos decidan su destino”.

“Electoralmente, no tienes vida y tú lo sabes, por eso recurres a las amenazas, por eso recurres a la persecución emulando a Ortega”, atacó Guaidó en un mensaje emitido a través de su cuenta de Instagram, en el que advirtió que la razón por la que Maduro no ha definido la fecha de las próximas elecciones para medirse con el candidato que defina la oposición, es porque este no contaría con el suficiente respaldo para reelegirse en un proceso democrático legal y con garantías.

“Vamos a hacer que los derechos de los venezolanos valgan”, sentenció Guaidó quien hace parte de un listado de líderes de oposición que adelantan campaña para las elecciones internas en las que se busca definir un candidato único que pueda medirse a Maduro en las elecciones que se espera se realicen este año, pero sobre las que Maduro ha sembrado la duda que se hagan efectivas.

Guaidó, quien había asumido en 2019, el cargo de presidente interino, al estar ocupando la cabeza de la Asamblea Nacional, y quien contó con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países, debió dejar ese rol, luego de que el pasado 5 de enero de 2023, y desde los mismos sectores de oposición, se revocara su ‘mandato’, el cual para muchos fue realmente improductivo, aplaudiéndole solamente la gestión para resguardar los bienes de Venezuela en el exterior.

Presidente de Venezuela pone en duda fecha para las próximas elecciones presidenciales. - Foto: Agencia AFP

Recientemente, a través de las redes sociales, Guaidó denunció haber conocido un plan de Maduro para emitir una orden de captura en su contra, e incluso de otras personas de la oposición.

Las elecciones primarias o internas de la oposición, están programadas para el próximo mes de octubre, no obstante, uno de los principales retos se deriva de las garantías de transparencia y organización, así como del deseo de los distintos sectores que participarán en ellas por guardar el secreto de participación de los ciudadanos para evitar eventuales represalias por parte del régimen.

De momento, se ha confirmado que dentro de la lista de aspirantes a la nominación presidencial de oposición se encuentran figuras de la talla del excandidato Henrique Capriles, María Corina Machado, Juan Guaidó, y recientemente el comediante Benjamin Rausseo.