Cápsula de suicidio asistido divide opiniones en Suiza: el ‘Doctor Muerte’, su creador, asegura que el país está listo para usarlas

Gobierno de Suiza no se ha pronunciado

Precisamente, la agencia AP, en diciembre de 2021, había dicho que “el dispositivo, que todavía es un prototipo, no ha sido aprobado para su uso por ninguna agencia suiza. El creador de la máquina dice que no buscó dicha aprobación porque cree que su organización no la necesita según las directrices legales actuales. SwissMedic, la agencia nacional de autorización de medicamentos y productos médicos, dijo que no había oído hablar de la cápsula hasta que recientemente llamó la atención de los medios de comunicación”.