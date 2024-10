1. “En Venezuela se vive una auténtica tragedia y una auténtica barbaridad”

2. “Yo acuso, enfáticamente, a la comunidad internacional de condescendencia, de desidia y de complicidad con ese régimen”

3. “Gustavo Petro, de alguna manera, ampara y protege a Maduro”

La diputada criticó el rol del presidente colombiano frente al gobierno de Nicolás Maduro. “Me temo que Gustavo Petro no pertenece a esa escuela o a esa familia de una izquierda democrática dispuesta a denunciar los derechos humanos cuando se producen, y nada menos que en un país vecino. O sea, Colombia tiene, no sé, ustedes sabrán mejor la cifra, pero no sé, eran por lo menos más de dos millones de exiliados venezolanos en su país. Es decir, el interés máximo de Colombia está que Venezuela sea una democracia. No va a haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela”,concluyó Álvarez