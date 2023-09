Chile: Boric se enfrenta al rechazo de un ala política frente a propuesta de unirse en pacto por la democracia, en contra de la dictadura

A pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado en Chile, el presidente del país, Gabriel Boric, pide suscribir un compromiso por la democracia y lanza un plan para esclarecer los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, sin embargo no todas las facciones políticas apoyan su iniciativa.

Qué está pasando

En contra

Boric ha dicho que se realizará un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”. El presidente de la UDI, Unión Democrática Independiente, el senador Javier Macaya, afirmó el pasado lunes que su partido no participará del hito convocado por Boric.

Boric no ha logrado cohesionar a todos los partidos para hacer un pacto por la democracia, a 50 años del inicio de la dictadura militar. | Foto: Reuters / Johanna Geron

“No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al “servicio” de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia. No tenemos disposición para eso, lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos”, aseguró Macaya en conversación con radio Agricultura, en declaraciones recogidas por el diario chileno La Tercera.