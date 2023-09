Con unos ocho suicidios por cada 100.000 habitantes al año, España busca acciones para la prevención y actuar pronto en temas de salud mental

“Once personas se suicidan al día en España, va aumentando y no se toman realmente” medidas , lamenta Victoria de la Serna, quien once años después del suicidio de su hijo se indigna por la falta de prevención ante este tema todavía tabú en España.

Un trabajador del 112 frente a la casa donde una mujer envenenó fatalmente a su marido y luego se suicidó, el 02 de enero de 2023 en Fuenlabrada, Madrid, España. Han sido los familiares del fallecido los que han alertado al 112 y acto seguido han acudido también a Sanidad Summa, que ha confirmado la muerte violenta de ambas personas, que se encontraban en una de las habitaciones. El Grupo VI de la Policía Nacional investiga este homicidio, el primero del año 2023 en Madrid. (Foto de Carlos Luján/Europa Press vía Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

Según él, no cuentan como suicidio muchas de las 8.000 muertes registradas como accidentales cada año por la falta de “autopsias psicológicas”.

“Los otros países llevan mejor las estadísticas porque no hay tanto tabú, no hay tanto estigma”, dice el especialista, quien recuerda la herencia de la religión católica, que condena el suicidio.

“Lo mínimo”